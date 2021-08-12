Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/nato-1745437906.html
В США призвали вернуть НАТО к истокам, чтобы "держать Россию в страхе"
В США призвали вернуть НАТО к истокам, чтобы "держать Россию в страхе" - РИА Новости, 12.08.2021
В США призвали вернуть НАТО к истокам, чтобы "держать Россию в страхе"
Пренебрежение критическими проблемами безопасности и смещение фокуса на тему глобального изменения климата могут подорвать способность НАТО защищать... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:30
2021-08-12T13:46
в мире
сша
джо байден
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155246/93/1552469330_0:36:2312:1337_1920x0_80_0_0_646e3bff8050cfebca1262dd9c38769f.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пренебрежение критическими проблемами безопасности и смещение фокуса на тему глобального изменения климата могут подорвать способность НАТО защищать страны-участницы. Об этом в статье на портале 19fortyfive рассказал старший политический аналитик по европейским делам фонда "Наследие" Дэниэл Кочис.Он отметил, что недавний саммит альянса вызвал сильное разочарование, так как его самым большим "достижением" стало принятие в качестве повестки дня изменение климата на Земле. По мнению эксперта, это лишь попытка отвести внимание от трудностей, с которыми сейчас сталкивается организация.Автор поясняет, что в течение некоторого времени члены НАТО не могли согласовать представления об угрозах безопасности, и вместо того, чтобы найти компромисс, альянс выбрал зонтичный подход, при котором каждая проблема считается одинаково острой. Однако рано или поздно нужно будет расставить приоритеты, подчеркнул аналитик.Он также опасается, что США и их партнеры практически перестанут инвестировать в развитие вооружений и техники, сделав выбор в пользу зеленых технологий. Это, по словам специалиста, значительно ослабит трансатлантическую безопасность.Таким образом, администрация Байдена стоит перед очевидным выбором: принять менее боеспособные вооруженные силы, направив средства на экологические инновации, или сосредоточиться на модернизации армии, добавил Кочис.Он считает, что организация должна вернуться к истокам, поставив главной целью территориальную оборону, прежде всего чтобы "держать Россию в страхе".
https://ria.ru/20210803/tank-1744241415.html
https://ria.ru/20210704/beznadezhnost-1739821034.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155246/93/1552469330_242:0:2071:1372_1920x0_80_0_0_9f7b08b8b7f8d9c140df7baf2ab54bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, джо байден, нато, россия
10:30 12.08.2021 (обновлено: 13:46 12.08.2021)
 

В США призвали вернуть НАТО к истокам, чтобы "держать Россию в страхе"

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пренебрежение критическими проблемами безопасности и смещение фокуса на тему глобального изменения климата могут подорвать способность НАТО защищать страны-участницы. Об этом в статье на портале 19fortyfive рассказал старший политический аналитик по европейским делам фонда "Наследие" Дэниэл Кочис.
Он отметил, что недавний саммит альянса вызвал сильное разочарование, так как его самым большим "достижением" стало принятие в качестве повестки дня изменение климата на Земле. По мнению эксперта, это лишь попытка отвести внимание от трудностей, с которыми сейчас сталкивается организация.
Танк Т-14 Армата на Звенигородском шоссе в Москве перед началом ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 20:28
В США назвали "настоящего убийцу" из России, способного противостоять НАТО
Автор поясняет, что в течение некоторого времени члены НАТО не могли согласовать представления об угрозах безопасности, и вместо того, чтобы найти компромисс, альянс выбрал зонтичный подход, при котором каждая проблема считается одинаково острой. Однако рано или поздно нужно будет расставить приоритеты, подчеркнул аналитик.

"После прихода Джо Байдена НАТО стала рассматривать климатические изменения в качестве величайшей угрозы, по крайней мере, такой же важной, как и противостояние с Россией, Китаем, нестабильность в ближнем зарубежье Европы и распространение оружия массового уничтожения", — пишет Кочис.

Он также опасается, что США и их партнеры практически перестанут инвестировать в развитие вооружений и техники, сделав выбор в пользу зеленых технологий. Это, по словам специалиста, значительно ослабит трансатлантическую безопасность.
Таким образом, администрация Байдена стоит перед очевидным выбором: принять менее боеспособные вооруженные силы, направив средства на экологические инновации, или сосредоточиться на модернизации армии, добавил Кочис.
Он считает, что организация должна вернуться к истокам, поставив главной целью территориальную оборону, прежде всего чтобы "держать Россию в страхе".
Учения войск НАТО - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 16:14
NI заявил, что у НАТО нет шансов в войне с Россией в Черном море
 
В миреСШАДжо БайденНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18В Выборге произошла утечка нефтепродуктов
15:18Звезда сериала "Татьянин день" признался в редком заболевании
15:16Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти
15:13В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД
15:13Талибы заявили о готовности присутствовать в правительстве Афганистана
15:06Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей
15:05Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
15:04В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
14:45Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула
14:43Лавров шуткой ответил на стереотипы о России
14:42Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России
14:38Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха
14:35Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем
Лента новостейМолния