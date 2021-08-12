https://ria.ru/20210812/nato-1745437906.html

В США призвали вернуть НАТО к истокам, чтобы "держать Россию в страхе"

В США призвали вернуть НАТО к истокам, чтобы "держать Россию в страхе" - РИА Новости, 12.08.2021

В США призвали вернуть НАТО к истокам, чтобы "держать Россию в страхе"

Пренебрежение критическими проблемами безопасности и смещение фокуса на тему глобального изменения климата могут подорвать способность НАТО защищать... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:30

2021-08-12T10:30

2021-08-12T13:46

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пренебрежение критическими проблемами безопасности и смещение фокуса на тему глобального изменения климата могут подорвать способность НАТО защищать страны-участницы. Об этом в статье на портале 19fortyfive рассказал старший политический аналитик по европейским делам фонда "Наследие" Дэниэл Кочис.Он отметил, что недавний саммит альянса вызвал сильное разочарование, так как его самым большим "достижением" стало принятие в качестве повестки дня изменение климата на Земле. По мнению эксперта, это лишь попытка отвести внимание от трудностей, с которыми сейчас сталкивается организация.Автор поясняет, что в течение некоторого времени члены НАТО не могли согласовать представления об угрозах безопасности, и вместо того, чтобы найти компромисс, альянс выбрал зонтичный подход, при котором каждая проблема считается одинаково острой. Однако рано или поздно нужно будет расставить приоритеты, подчеркнул аналитик.Он также опасается, что США и их партнеры практически перестанут инвестировать в развитие вооружений и техники, сделав выбор в пользу зеленых технологий. Это, по словам специалиста, значительно ослабит трансатлантическую безопасность.Таким образом, администрация Байдена стоит перед очевидным выбором: принять менее боеспособные вооруженные силы, направив средства на экологические инновации, или сосредоточиться на модернизации армии, добавил Кочис.Он считает, что организация должна вернуться к истокам, поставив главной целью территориальную оборону, прежде всего чтобы "держать Россию в страхе".

https://ria.ru/20210803/tank-1744241415.html

https://ria.ru/20210704/beznadezhnost-1739821034.html

сша

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в мире, сша, джо байден, нато, россия