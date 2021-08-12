https://ria.ru/20210812/nato-1745435700.html

Активность авиации НАТО над Черным морем выросла в три раза, заявили в ЮВО

Активность авиации НАТО над Черным морем выросла в три раза, заявили в ЮВО - РИА Новости, 12.08.2021

Активность авиации НАТО над Черным морем выросла в три раза, заявили в ЮВО

Интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО в акватории Черного моря в текущем году возросла почти в три раза, сообщил командующий четвертой армией ВВС... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:13

2021-08-12T10:13

2021-08-12T12:41

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франция

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 авг — РИА Новости. Интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО в акватории Черного моря в текущем году возросла почти в три раза, сообщил командующий четвертой армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев.По его словам, страны НАТО проявляют в последнее время неподдельный интерес к южным границам России. "По сравнению с прошлым годом почти в три раза увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО в акватории Черного моря. Для сравнения: в 2019 году авиация наших западных "партнеров" в южной зоне ответственности выполнила 270 разведывательных полетов, в 2020 году — около 530, а с начала этого года уже более 560", — сказал Гостев в интервью газете "Военный вестник Юга России".Он отметил, что к самолетам-разведчикам и беспилотникам США присоединялись самолеты Франции, а также тактическая авиация Объединенных вооруженных сил НАТО."Ни один их пролет не остается незамеченным, средства противовоздушной обороны объединения круглосуточно следят за такими полетами, и мы своевременно на них реагируем, строго соблюдая при этом международные нормативно-правовые нормы и правила, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства России", — сказал командующий четвертой армией ВВС и ПВО округа. Он уточнил, что дежурные по ПВО истребители армии 15 раз поднимались для идентификации и сопровождения зарубежных самолетов.

https://ria.ru/20210804/nato-1744408102.html

сша

франция

черное море

россия

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безопасность, сша, франция, нато, черное море, россия