https://ria.ru/20210812/narkotiki-1745526607.html

На Кубани задержали полицейских по подозрению в торговле наркотиками

На Кубани задержали полицейских по подозрению в торговле наркотиками - РИА Новости, 12.08.2021

На Кубани задержали полицейских по подозрению в торговле наркотиками

Сотрудники уголовного розыска линейной полиции, задержанные при получении денег за реализованные наркотики, заключены под стражу, сообщает управление на... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:24

2021-08-12T18:24

2021-08-12T18:24

происшествия

краснодарский край

горячий ключ

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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КРАСНОДАР, 12 авг – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска линейной полиции, задержанные при получении денег за реализованные наркотики, заключены под стражу, сообщает управление на транспорте МВД России по Южному федеральному округу."По ходатайству следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ сотрудники Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), заключены под стражу", - говорится в сообщении.Со ссылкой на данные следствия отмечается, что полицейские на станции Горячий Ключ приобрели у неизвестного свыше килограмма мефедрона, после чего обратились к мужчине с предложением оказать содействие и найти приобретателей наркотического средства."Мужчина, уже являясь участником оперативно-розыского мероприятия, получил от транспортных полицейских наркотическое средство, якобы для последующего сбыта и получения денежного вознаграждения. 10 августа 2021 года при передаче денежных средств в размере свыше один миллион рублей оперуполномоченные уголовного розыска были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю", - добавляется в релизе.Руководство транспортной полиции по ЮФО назначило проведение служебной проверки по факту задержания двух сотрудников линейного отделения полиции на станции Горячий Ключ, они уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отмечает ведомство.

https://ria.ru/20201125/volgograd-1586248425.html

https://ria.ru/20210805/zaderzhanie-1744493998.html

краснодарский край

горячий ключ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, горячий ключ, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия