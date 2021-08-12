https://ria.ru/20210812/napadenie-1745459339.html

Житель Калининградской области напал с топором и ножом на беременную жену

Житель Калининградской области напал с топором и ножом на беременную жену - РИА Новости, 12.08.2021

Житель Калининградской области напал с топором и ножом на беременную жену

Жителя Калининградской области подозревают в том, что он ранил топором и ножом свою беременную жену, а потом угрожал убить двухлетнюю дочь, возбуждено уголовное РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:20

2021-08-12T12:20

2021-08-12T15:01

происшествия

зеленоградский район

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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КАЛИНИНГРАД, 12 авг - РИА Новости. Жителя Калининградской области подозревают в том, что он ранил топором и ножом свою беременную жену, а потом угрожал убить двухлетнюю дочь, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Наталья Гацко.По версии следствия, в ночь на 12 августа пьяный 34-летний житель поселка Кострово Зеленоградского района напал с ножом и топором на жену, которая находится на девятом месяце беременности, ранил ее. Женщине удалось выбежать на улицу и обратиться за помощью к соседям. Подозреваемый остался в доме, где находились трое детей (двое сыновей женщины девяти и шести лет и их совместная двухлетняя дочь). Мальчики спали на втором этаже, девочку мужчина взял на руки и, схватив нож, угрожал убить."Переговоры с мужчиной длились несколько часов. Бойцами специального отряда быстрого реагирования "Викинг" регионального управления Росгвардии подозреваемый был обезврежен. Девочка не пострадала. В настоящее время подозреваемого задержали, с ним работают следователи регионального управления Следственного комитета. Потерпевшей женщине и детям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", - рассказала Гацко.Она отметила, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц — малолетнего и женщины, находящейся в состоянии беременности, и о незаконном лишении свободы, совершенном с применением оружия, в отношении несовершеннолетнего.По словам представителя ведомства, установлено, что прежде семья в поле зрения правоохранительных и надзорных органов не попадала, подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался. Ход следствия контролирует руководитель следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрий Бочаров.В пресс-службе калининградской областной прокуратуры сообщили, что надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела и организовало проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также числе службы участковых уполномоченных полиции. По предварительной информации, семья с детьми длительное время проживала без регистрации.

https://ria.ru/20210811/saratov-1745395335.html

https://ria.ru/20210809/detsad-1745087680.html

зеленоградский район

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происшествия, зеленоградский район, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия