12:20 12.08.2021 (обновлено: 15:01 12.08.2021)
Житель Калининградской области напал с топором и ножом на беременную жену
Житель Калининградской области напал с топором и ножом на беременную жену и угрожал убить дочь
© Фото : СУСК РФ по Калининградской области34-летний житель Коврово Зеленоградского района подозревается в покушении на убийство беременной жены и двухлетней дочери
© Фото : СУСК РФ по Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 12 авг - РИА Новости. Жителя Калининградской области подозревают в том, что он ранил топором и ножом свою беременную жену, а потом угрожал убить двухлетнюю дочь, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Наталья Гацко.
По версии следствия, в ночь на 12 августа пьяный 34-летний житель поселка Кострово Зеленоградского района напал с ножом и топором на жену, которая находится на девятом месяце беременности, ранил ее. Женщине удалось выбежать на улицу и обратиться за помощью к соседям. Подозреваемый остался в доме, где находились трое детей (двое сыновей женщины девяти и шести лет и их совместная двухлетняя дочь). Мальчики спали на втором этаже, девочку мужчина взял на руки и, схватив нож, угрожал убить.
"Переговоры с мужчиной длились несколько часов. Бойцами специального отряда быстрого реагирования "Викинг" регионального управления Росгвардии подозреваемый был обезврежен. Девочка не пострадала. В настоящее время подозреваемого задержали, с ним работают следователи регионального управления Следственного комитета. Потерпевшей женщине и детям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", - рассказала Гацко.
Она отметила, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц — малолетнего и женщины, находящейся в состоянии беременности, и о незаконном лишении свободы, совершенном с применением оружия, в отношении несовершеннолетнего.
По словам представителя ведомства, установлено, что прежде семья в поле зрения правоохранительных и надзорных органов не попадала, подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался. Ход следствия контролирует руководитель следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрий Бочаров.
В пресс-службе калининградской областной прокуратуры сообщили, что надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела и организовало проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также числе службы участковых уполномоченных полиции. По предварительной информации, семья с детьми длительное время проживала без регистрации.
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