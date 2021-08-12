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"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления - РИА Новости, 12.08.2021
"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды (НПФ) могут обязать возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T05:50
2021-08-12T10:16
экономика
правительство рф
госдума рф
пенсии
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды (НПФ) могут обязать возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, пишут "Известия" со ссылкой на подготовленные правительством поправки.Газета уточняет, что Госдума может принять соответствующий законопроект уже в октябре.Документ рассчитан на защиту прав тех, кто хранит пенсионные накопления в НПФ и может потерять их при досрочном переходе из одного фонда в другой. Авторы инициативы обратили внимание, что сейчас возможность возврата инвестиционного дохода не предусмотрена и восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке, однако в отдельных случаях происходят отказы.Законопроект предлагает обязать страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления, восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода. Для этого, как говорится в документе, необходимо, чтобы суд признал недействительным договор об обязательном пенсионном страховании.
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экономика, правительство рф, госдума рф, пенсии, россия
05:50 12.08.2021 (обновлено: 10:16 12.08.2021)
 
"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления

"Известия": в Госдуме могут принять закон о возвращении незаконно изъятых накоплений пенсионеров

© Depositphotos / Denis VostrikovПенсия
Пенсия - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Depositphotos / Denis Vostrikov
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды (НПФ) могут обязать возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, пишут "Известия" со ссылкой на подготовленные правительством поправки.
Газета уточняет, что Госдума может принять соответствующий законопроект уже в октябре.
Документ рассчитан на защиту прав тех, кто хранит пенсионные накопления в НПФ и может потерять их при досрочном переходе из одного фонда в другой. Авторы инициативы обратили внимание, что сейчас возможность возврата инвестиционного дохода не предусмотрена и восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке, однако в отдельных случаях происходят отказы.
Законопроект предлагает обязать страховщиков, от которых были переведены пенсионные накопления, восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода. Для этого, как говорится в документе, необходимо, чтобы суд признал недействительным договор об обязательном пенсионном страховании.
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