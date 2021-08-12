https://ria.ru/20210812/myaso-1745414494.html

Названо безопасное количество мяса для человека

Названо безопасное количество мяса для человека - РИА Новости, 12.08.2021

Названо безопасное количество мяса для человека

Некоторые эксперты по здоровому питанию рекомендуют отказаться от так называемого красного мяса. Чем полезен и чем может быть вреден этот продукт, рассказала... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T04:15

2021-08-12T04:15

2021-08-12T04:15

общество

питание

еда

здоровье

ирина бережная

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Некоторые эксперты по здоровому питанию рекомендуют отказаться от так называемого красного мяса. Чем полезен и чем может быть вреден этот продукт, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная.Разные специалисты считают "красным" различные виды мяса. По мнению Бережной, так следует называть говядину и баранину. В этих продуктах, отметила диетолог, присутствует много полезных веществ. Это, в частности, железо, селен, витамины группы В и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые нужны для поддержания иммунной, центральной нервной и мышечной систем.Например, суточная норма железа содержится в небольшом кусочке красного мяса, добавила медик. Чтобы набрать эту норму с растительной пищей, придется съесть три килограмма яблок с зеленой кожурой или килограмм гречневой каши.Людям, ведущим активный образ жизни, мяса нужно больше.В среднем, по ее словам, для здорового человека совершенно безопасно съедать в неделю до 400-500 граммов красного мяса.А вот людям с лишним весом, высоким уровнем холестерина, заболеваниями сердечно-сосудистой системы от жирных сортов красного мяса следует отказаться, предупредила диетолог."Мы ограничиваем употребление некоторых сортов мяса из-за того, что в них большое количество холестерина, жирных аминокислот, которые не являются необходимыми. Трансжиры, которые там присутствуют, могут легко перерабатываться организмом и так же легко откладываться в виде холестериновых бляшек", — уточнила Бережная.

https://rsport.ria.ru/20210707/pechen-1740128807.html

https://ria.ru/20210630/rak-1739174880.html

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общество, питание, еда, здоровье, ирина бережная, россия