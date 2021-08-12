https://ria.ru/20210812/moskva-1745511908.html
Содержание диоксида азота в воздухе Москвы за 10 лет сократилось в 1,3 раза
Содержание диоксида азота в воздухе Москвы за 10 лет сократилось в 1,3 раза - РИА Новости, 12.08.2021
Содержание диоксида азота в воздухе Москвы за 10 лет сократилось в 1,3 раза
Исследование о том, что Москва лидирует в списке самых загрязненных диоксидом азота городов-миллионников, проведено неверно, считают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:12
2021-08-12T17:12
2021-08-12T19:02
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Исследование о том, что Москва лидирует в списке самых загрязненных диоксидом азота городов-миллионников, проведено неверно, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее консалтинговая компания Strelka КБ опубликовала информацию со ссылкой на спутниковые карты за 2019-2020 годы, что Москва лидирует в списке самых загрязнённых диоксидом азота городов-миллионников. При этом отмечается, что основные источники загрязнения - это транспорт и промышленные предприятия, и уровень загрязнения сократился во время карантина, когда дороги опустели.По словам директора Мосэкомониторинга Полины Захаровой, информация в исследовании была подготовлена на основании данных дистанционного зондирования - это спутниковые измерения, которые отражают общее содержание антропогенных примесей (загрязняющих веществ) в "толще атмосферы". Выбросы промышленных предприятий, например, энергетики, являются горячими и специально выбрасываются из труб высотой 120-150 метров, чтобы в процессе рассеивания и разбавления поверхности земли достигало лишь малое количество."С точки зрения влияния на здоровье населения, в том числе и диоксида азота, значение имеют именно приземные концентрации веществ, измеренные на уровне дыхания человека. По данным наземных измерений системы мониторинга Москвы, среднегодовая концентрация диоксида азота в Москве не превышает нормативы и составляет 0,73 от ПДК. По показателю среднегодовой концентрации диоксида азота Москва находится где-то "в середине" списка городов Российской Федерации с населением более 1 миллиона человек. Достаточно посмотреть информацию самих регионов о состоянии окружающей среды", - сказала Захарова."А если сравнивать Москву с другими городами-миллионниками, которые близки по численности населения, то содержание диоксида азота находится на уровне Лондона, Парижа, Берлина, Токио и в 1,5 раза ниже, чем в Гонконге. Мы считаем, что выводы в данном исследовании неверные", - добавила она.Директор Мосэкомониторинга подчеркнула, что экологическая обстановка в Москве благоприятна в любое время года. В отдельные жаркие сухие безветренные периоды по ночам могут ухудшаться условия рассеивания и наблюдаться кратковременные случаи повышения концентраций.Она уточнила, что Москва комплексно работает над снижением выбросов загрязняющих веществ. Так, сегодня 4, 5, 6 экологический класс автотранспорта имеет более 70% автомобилей, развивается общественный транспорт, в частности – электрический, улучшаются условия движения автотранспорта за счет строительства дорого и развязок, крупные предприятия города прошли модернизацию. Благодаря этим мерам концентрация диоксида азота снизилась за 10 лет в 1,3 раза. И эта работа в столице будет продолжена.Эксперт аналитического центра при правительстве РФ, председатель комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию общественной палаты Москвы Евгений Гашо также не согласен с выводами исследования."В этом исследовании пятно большое, а пятно большое - потому что Москва большая. На Воронеже оно, конечно, меньше. Но чтобы сверху видеть концентрацию, которая внизу, - это сказка", - сказал Гашо.Он отметил, что в целом показатели по оксидам азота снижаются, даже около автотрасс и по энергетическому комплексу. "NOх в Москве меньше допустимой нормы, поэтому чтобы он на здоровье влиял, это смешно" - уточнил эксперт. -0-
https://ria.ru/20210607/mosekomonitoring-1736516964.html
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воронеж, мосэкомониторинг, россия
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Исследование о том, что Москва
лидирует в списке самых загрязненных диоксидом азота городов-миллионников, проведено неверно, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее консалтинговая компания Strelka КБ опубликовала информацию со ссылкой на спутниковые карты за 2019-2020 годы, что Москва лидирует в списке самых загрязнённых диоксидом азота городов-миллионников. При этом отмечается, что основные источники загрязнения - это транспорт и промышленные предприятия, и уровень загрязнения сократился во время карантина, когда дороги опустели.
По словам директора Мосэкомониторинга
Полины Захаровой, информация в исследовании была подготовлена на основании данных дистанционного зондирования - это спутниковые измерения, которые отражают общее содержание антропогенных примесей (загрязняющих веществ) в "толще атмосферы". Выбросы промышленных предприятий, например, энергетики, являются горячими и специально выбрасываются из труб высотой 120-150 метров, чтобы в процессе рассеивания и разбавления поверхности земли достигало лишь малое количество.
"С точки зрения влияния на здоровье населения, в том числе и диоксида азота, значение имеют именно приземные концентрации веществ, измеренные на уровне дыхания человека. По данным наземных измерений системы мониторинга Москвы, среднегодовая концентрация диоксида азота в Москве не превышает нормативы и составляет 0,73 от ПДК. По показателю среднегодовой концентрации диоксида азота Москва находится где-то "в середине" списка городов Российской Федерации
с населением более 1 миллиона человек. Достаточно посмотреть информацию самих регионов о состоянии окружающей среды", - сказала Захарова.
"А если сравнивать Москву с другими городами-миллионниками, которые близки по численности населения, то содержание диоксида азота находится на уровне Лондона
, Парижа
, Берлина
, Токио
и в 1,5 раза ниже, чем в Гонконге
. Мы считаем, что выводы в данном исследовании неверные", - добавила она.
Директор Мосэкомониторинга подчеркнула, что экологическая обстановка в Москве благоприятна в любое время года. В отдельные жаркие сухие безветренные периоды по ночам могут ухудшаться условия рассеивания и наблюдаться кратковременные случаи повышения концентраций.
"Если сравнивать жаркие периоды 2010 и 2021 годов, надо учитывать, что за 10 лет Москва прошла большой путь по снижению выбросов в атмосферный воздух. Валовые выбросы снизились на 60%, выбросы от автотранспорта - примерно на столько же, диоксид азота - на 30%. Поэтому сейчас, если ухудшаются условия рассеивания, то превышения фиксируются кратковременно на единичных станциях вблизи автотрасс, экологическая обстановка не опасна для населения ни в коем случае", - отметила Захарова.
Она уточнила, что Москва комплексно работает над снижением выбросов загрязняющих веществ. Так, сегодня 4, 5, 6 экологический класс автотранспорта имеет более 70% автомобилей, развивается общественный транспорт, в частности – электрический, улучшаются условия движения автотранспорта за счет строительства дорого и развязок, крупные предприятия города прошли модернизацию. Благодаря этим мерам концентрация диоксида азота снизилась за 10 лет в 1,3 раза. И эта работа в столице будет продолжена.
Эксперт аналитического центра при правительстве РФ, председатель комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию общественной палаты Москвы Евгений Гашо также не согласен с выводами исследования.
"В этом исследовании пятно большое, а пятно большое - потому что Москва большая. На Воронеже
оно, конечно, меньше. Но чтобы сверху видеть концентрацию, которая внизу, - это сказка", - сказал Гашо.
Он отметил, что в целом показатели по оксидам азота снижаются, даже около автотрасс и по энергетическому комплексу. "NOх в Москве меньше допустимой нормы, поэтому чтобы он на здоровье влиял, это смешно" - уточнил эксперт. -0-