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Собянин назвал дату празднования Дня города
Собянин назвал дату празднования Дня города - РИА Новости, 12.08.2021
Собянин назвал дату празднования Дня города
День города в этом году пройдет в Москве 11-12 сентября, формат мероприятий будет определен с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:09
2021-08-12T14:09
2021-08-12T14:23
общество
москва
россия
праздник
день города в москве
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. День города в этом году пройдет в Москве 11-12 сентября, формат мероприятий будет определен с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter."Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени - 11-12 сентября. Как и в том году, формат мероприятий определим с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил. Безусловно, главным приоритетом для нас является сохранение здоровья граждан", - пишет мэр.Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, глава города уже подписал соответствующее распоряжение.
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общество, москва, россия, праздник, день города в москве
14:09 12.08.2021 (обновлено: 14:23 12.08.2021)
Собянин назвал дату празднования Дня города
Мэр Москвы Собянин: День города пройдет 11-12 сентября