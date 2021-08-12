https://ria.ru/20210812/moskva-1745479152.html

Собянин назвал дату празднования Дня города

Собянин назвал дату празднования Дня города - РИА Новости, 12.08.2021

Собянин назвал дату празднования Дня города

День города в этом году пройдет в Москве 11-12 сентября, формат мероприятий будет определен с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:09

2021-08-12T14:09

2021-08-12T14:23

общество

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праздник

день города в москве

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. День города в этом году пройдет в Москве 11-12 сентября, формат мероприятий будет определен с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter."Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени - 11-12 сентября. Как и в том году, формат мероприятий определим с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил. Безусловно, главным приоритетом для нас является сохранение здоровья граждан", - пишет мэр.Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, глава города уже подписал соответствующее распоряжение.

https://realty.ria.ru/20210812/blagoustroystvo-1745439337.html

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