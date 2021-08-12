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В Москве система распознавания лиц в метро помогла поймать преступника
В Москве система распознавания лиц в метро помогла поймать преступника - РИА Новости, 12.08.2021
В Москве система распознавания лиц в метро помогла поймать преступника
Система распознавания лиц в московском метро "Сфера" в июле помогла задержать обвиняемого в убийстве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:36
2021-08-12T12:57
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Система распознавания лиц в московском метро "Сфера" в июле помогла задержать обвиняемого в убийстве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В июле с ее помощью обнаружили 221 человека. Большинство из них — люди в розыске, пойманные "умными" камерами в метро. Так, 25 июля на "Братиславской" с помощью этой системы задержали человека, которого обвиняют в убийстве", — отметили в ведомстве.Еще одна не менее важная задача "Сферы" — поиск пропавших без вести. За месяц она помогла найти 35 человек, из которых 12 — дети.
https://ria.ru/20201216/sistema-1589482737.html
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происшествия, москва
12:36 12.08.2021 (обновлено: 12:57 12.08.2021)
 
В Москве система распознавания лиц в метро помогла поймать преступника

Система распознавания лиц в московском метро в июле помогла задержать обвиняемого в убийстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Система распознавания лиц в московском метро "Сфера" в июле помогла задержать обвиняемого в убийстве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В июле с ее помощью обнаружили 221 человека. Большинство из них — люди в розыске, пойманные "умными" камерами в метро. Так, 25 июля на "Братиславской" с помощью этой системы задержали человека, которого обвиняют в убийстве", — отметили в ведомстве.
Еще одна не менее важная задача "Сферы" — поиск пропавших без вести. За месяц она помогла найти 35 человек, из которых 12 — дети.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 13:27
Собянин рассказал о работе системы распознавания лиц в Москве
 
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