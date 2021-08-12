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В Москве обновили более 50 километров водопроводных сетей
В Москве обновили более 50 километров водопроводных сетей - РИА Новости, 12.08.2021
В Москве обновили более 50 километров водопроводных сетей
Более 50 километров водопроводных сетей обновили в Москве с начала года, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:03
2021-08-12T13:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 50 километров водопроводных сетей обновили в Москве с начала года, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.Бирюков подчеркнул, что Москва - лидер среди других российских городов по обновлению инженерных систем. Последние 10 лет в городе ежегодно идет обновление и снижение износа инженерии на 2,4%. Столичные сети водоснабжения являются самыми протяженными в стране - их общая длина превышает 13 тысяч километров."Работы по реконструкции сетей проводятся во всех округах столицы, причем более 90% выполняются с использованием бестраншейных технологий. Например, проводится протяжка нового трубопровода в существующей трубе, при восстановлении применяются полимерные рукава, используется метод горизонтально-направленного бурения", - отметил Бирюков.Он подчеркнул, что применение современных технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей."Закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов. Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей позволяют гарантировать надежное водоснабжение столицы", - отметил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20210810/mosgaz-1745161903.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
10:03 12.08.2021 (обновлено: 13:30 12.08.2021)
 
В Москве обновили более 50 километров водопроводных сетей

Заммэра Москвы Бирюков: более 50 километров водопроводных сетей обновили с начала года

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 50 километров водопроводных сетей обновили в Москве с начала года, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.
"В столице продолжается масштабная планомерная работа по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимые мероприятия позволяют повысить безопасность эксплуатации сетей и избежать возможных сбоев в их работе. Специалисты комплекса городского хозяйства реконструировали с начала года более 50 километров водопроводных сетей", - сказал он.
Бирюков подчеркнул, что Москва - лидер среди других российских городов по обновлению инженерных систем. Последние 10 лет в городе ежегодно идет обновление и снижение износа инженерии на 2,4%. Столичные сети водоснабжения являются самыми протяженными в стране - их общая длина превышает 13 тысяч километров.
"Работы по реконструкции сетей проводятся во всех округах столицы, причем более 90% выполняются с использованием бестраншейных технологий. Например, проводится протяжка нового трубопровода в существующей трубе, при восстановлении применяются полимерные рукава, используется метод горизонтально-направленного бурения", - отметил Бирюков.
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Он подчеркнул, что применение современных технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей.
"Закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов. Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей позволяют гарантировать надежное водоснабжение столицы", - отметил Бирюков.
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