https://ria.ru/20210812/moskva-1745432368.html
Эксперты S&P рассчитали денежную подушку Москвы
Эксперты S&P рассчитали денежную подушку Москвы - РИА Новости, 12.08.2021
Эксперты S&P рассчитали денежную подушку Москвы
Эксперты рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) рассчитали денежные резервы Москвы по состоянию на 1 июля 2021 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T09:43
2021-08-12T09:43
2021-08-12T14:14
экономика
москва
standard & poor's (s&p)
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Эксперты рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) рассчитали денежные резервы Москвы по состоянию на 1 июля 2021 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор аналитиков.По мнению специалистов, столица смогла накопить 940 миллиардов рублей к середине года. Эти средства состоят из собственных денег и финансов городских бюджетных учреждений.В S&P считают, что Москва полностью потратит собственный капитал к концу декабря."В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности", — предсказывают аналитики. Одновременно S&P подтвердило долгосрочный кредитный уровень Москвы на уровне BBB- со стабильным прогнозом — том же уровне, что и суверенный рейтинг России.
https://ria.ru/20210729/strakhovanie-1743382548.html
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экономика, москва, standard & poor's (s&p), россия
09:43 12.08.2021 (обновлено: 14:14 12.08.2021)
Эксперты S&P рассчитали денежную подушку Москвы
Агентство S&P: Москва до конца года может полностью израсходовать собственную подушку ликвидности