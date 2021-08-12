https://ria.ru/20210812/moskva-1745432368.html

Эксперты S&P рассчитали денежную подушку Москвы

Эксперты S&P рассчитали денежную подушку Москвы - РИА Новости, 12.08.2021

Эксперты S&P рассчитали денежную подушку Москвы

Эксперты рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) рассчитали денежные резервы Москвы по состоянию на 1 июля 2021 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T09:43

2021-08-12T09:43

2021-08-12T14:14

экономика

москва

standard & poor's (s&p)

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Эксперты рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) рассчитали денежные резервы Москвы по состоянию на 1 июля 2021 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор аналитиков.По мнению специалистов, столица смогла накопить 940 миллиардов рублей к середине года. Эти средства состоят из собственных денег и финансов городских бюджетных учреждений.В S&P считают, что Москва полностью потратит собственный капитал к концу декабря."В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности", — предсказывают аналитики. Одновременно S&P подтвердило долгосрочный кредитный уровень Москвы на уровне BBB- со стабильным прогнозом — том же уровне, что и суверенный рейтинг России.

https://ria.ru/20210729/strakhovanie-1743382548.html

москва

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экономика, москва, standard & poor's (s&p), россия