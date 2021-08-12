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Молдавия планирует активизировать двусторонние контакты с Россией
Молдавия планирует активизировать двусторонние контакты с Россией - РИА Новости, 12.08.2021
Молдавия планирует активизировать двусторонние контакты с Россией
Президент Молдавии Майя Санду после завершения встречи с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком высказалась в Facebook о планах по... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T01:17
2021-08-12T01:17
в мире
кишинев
молдавия
москва
дмитрий козак
майя санду
facebook
николай попеску
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду после завершения встречи с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком высказалась в Facebook о планах по активизации двусторонних контактов с Москвой.Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом. Помимо Санду с российским политиком встретился глава МИД Николай Попеску, вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский, вице-премьер по инфраструктуре и региональному развитию Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко.Молдавский лидер отметила, что в ходе общения с Козаком им удалось подтвердить настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах граждан обеих стран.Президент Молдавии выразила готовность способствовать укреплению диалога между Москвой и Кишиневом.Козак стал первым высокопоставленным гостем, который приехал в Молдавию после назначения нового правительства во главе с премьером Натальей Гаврилицей, а также первым представителем России, посетившим страну после избрания Санду на пост президента в ноябре прошлого года.Дружить и сотрудничатьВ свою очередь, замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил на брифинге журналистам, что Молдавия и Россия в будущем будут дружить и сотрудничать.Российский политик обратил внимание, что в Кишиневе сформировалась стабильность. По его словам, странам удалось договориться о сотрудничестве, а также о начале диалога на ведомственном уровне.Замглавы администрации президента добавил, что Россия ожидает от Молдавии конструктивного диалога с учетом соблюдения национальных ценностей и готова помочь стране, но не в ущерб собственных национальных интересов.
https://ria.ru/20210811/moldaviya-1745398008.html
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в мире, кишинев, молдавия, москва, дмитрий козак, майя санду, facebook, николай попеску, россия
01:17 12.08.2021
 
Молдавия планирует активизировать двусторонние контакты с Россией

Президент Молдавии Санду заявила о готовности активизировать двусторонние контакты c Россией

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Михай Карауш
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду после завершения встречи с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком высказалась в Facebook о планах по активизации двусторонних контактов с Москвой.
Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом. Помимо Санду с российским политиком встретился глава МИД Николай Попеску, вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский, вице-премьер по инфраструктуре и региональному развитию Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко.
Молдавский лидер отметила, что в ходе общения с Козаком им удалось подтвердить настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах граждан обеих стран.
"У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан", — подчеркнула Санду.
Президент Молдавии выразила готовность способствовать укреплению диалога между Москвой и Кишиневом.
Козак стал первым высокопоставленным гостем, который приехал в Молдавию после назначения нового правительства во главе с премьером Натальей Гаврилицей, а также первым представителем России, посетившим страну после избрания Санду на пост президента в ноябре прошлого года.
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Россия и Молдавия договорились о снятии ограничений по экспорту

Дружить и сотрудничать

В свою очередь, замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил на брифинге журналистам, что Молдавия и Россия в будущем будут дружить и сотрудничать.
Российский политик обратил внимание, что в Кишиневе сформировалась стабильность. По его словам, странам удалось договориться о сотрудничестве, а также о начале диалога на ведомственном уровне.
"Будем дружить точно", — подчеркнул Козак.
Замглавы администрации президента добавил, что Россия ожидает от Молдавии конструктивного диалога с учетом соблюдения национальных ценностей и готова помочь стране, но не в ущерб собственных национальных интересов.
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В миреКишиневМолдавияМоскваДмитрий КозакМайя СандуFacebookНиколай ПопескуРоссия
 
 
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