https://ria.ru/20210812/moldaviya-1745414300.html

Молдавия планирует активизировать двусторонние контакты с Россией

Молдавия планирует активизировать двусторонние контакты с Россией - РИА Новости, 12.08.2021

Молдавия планирует активизировать двусторонние контакты с Россией

Президент Молдавии Майя Санду после завершения встречи с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком высказалась в Facebook о планах по... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T01:17

2021-08-12T01:17

2021-08-12T01:17

в мире

кишинев

молдавия

москва

дмитрий козак

майя санду

facebook

николай попеску

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590618497_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_6781e6c78730780bbd7ec8ea65b71b38.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду после завершения встречи с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком высказалась в Facebook о планах по активизации двусторонних контактов с Москвой.Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом. Помимо Санду с российским политиком встретился глава МИД Николай Попеску, вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский, вице-премьер по инфраструктуре и региональному развитию Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко.Молдавский лидер отметила, что в ходе общения с Козаком им удалось подтвердить настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах граждан обеих стран.Президент Молдавии выразила готовность способствовать укреплению диалога между Москвой и Кишиневом.Козак стал первым высокопоставленным гостем, который приехал в Молдавию после назначения нового правительства во главе с премьером Натальей Гаврилицей, а также первым представителем России, посетившим страну после избрания Санду на пост президента в ноябре прошлого года.Дружить и сотрудничатьВ свою очередь, замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил на брифинге журналистам, что Молдавия и Россия в будущем будут дружить и сотрудничать.Российский политик обратил внимание, что в Кишиневе сформировалась стабильность. По его словам, странам удалось договориться о сотрудничестве, а также о начале диалога на ведомственном уровне.Замглавы администрации президента добавил, что Россия ожидает от Молдавии конструктивного диалога с учетом соблюдения национальных ценностей и готова помочь стране, но не в ущерб собственных национальных интересов.

https://ria.ru/20210811/moldaviya-1745398008.html

https://ria.ru/20210811/kozak-1745394401.html

кишинев

молдавия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кишинев, молдавия, москва, дмитрий козак, майя санду, facebook, николай попеску, россия