Молдавия планирует активизировать двусторонние контакты с Россией
Президент Молдавии Санду заявила о готовности активизировать двусторонние контакты c Россией
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду после завершения встречи с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком высказалась в Facebook о планах по активизации двусторонних контактов с Москвой.
Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом. Помимо Санду с российским политиком встретился глава МИД Николай Попеску, вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский, вице-премьер по инфраструктуре и региональному развитию Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко.
Молдавский лидер отметила, что в ходе общения с Козаком им удалось подтвердить настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах граждан обеих стран.
"У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан", — подчеркнула Санду.
Президент Молдавии выразила готовность способствовать укреплению диалога между Москвой и Кишиневом.
Козак стал первым высокопоставленным гостем, который приехал в Молдавию после назначения нового правительства во главе с премьером Натальей Гаврилицей, а также первым представителем России, посетившим страну после избрания Санду на пост президента в ноябре прошлого года.
Дружить и сотрудничать
В свою очередь, замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил на брифинге журналистам, что Молдавия и Россия в будущем будут дружить и сотрудничать.
Российский политик обратил внимание, что в Кишиневе сформировалась стабильность. По его словам, странам удалось договориться о сотрудничестве, а также о начале диалога на ведомственном уровне.
"Будем дружить точно", — подчеркнул Козак.
Замглавы администрации президента добавил, что Россия ожидает от Молдавии конструктивного диалога с учетом соблюдения национальных ценностей и готова помочь стране, но не в ущерб собственных национальных интересов.