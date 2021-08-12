https://ria.ru/20210812/migranty-1745538099.html

Правозащитники заявили о гибели более тридцати мигрантов на пути к Испании

Правозащитники заявили о гибели более тридцати мигрантов на пути к Испании - РИА Новости, 12.08.2021

Правозащитники заявили о гибели более тридцати мигрантов на пути к Испании

По меньшей мере 31 мигрант погиб на пути к Испании, две лодки, направлявшиеся к Канарским островам, затонули. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T19:30

2021-08-12T19:30

2021-08-12T19:30

в мире

испания

канарские острова

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МАДРИД, 12 авг – РИА Новости. По меньшей мере 31 мигрант погиб на пути к Испании, две лодки, направлявшиеся к Канарским островам, затонули.Правозащитница, представитель НКО "Проходя через границы" Елена Малено сообщила в социальных сетях, что 18 человек погибли недалеко от марокканского города Тарфая 9 августа, лодка перевернулась недалеко от берега. В ней находились 58 человек, в том числе 16 женщин и трехлетний ребенок.Еще одна лодка была найдена в четверг в 600 километрах от Канар, сообщает радиостанция Cadena Ser. В ней находились 46 человек, на пути к берегу погибли 13.С начала года, по данным правозащитников, на пути к Канарским островам погибли 2,1 тысячи человек.По информации МВД, с начала года и до 1 августа в Испанию различными путями попали 16,5 тысячи нелегалов, в том числе по морю 15,3 тысячи, в том числе 7,5 тысячи - на Канарские острова.

https://ria.ru/20210806/nelegaly-1744716875.html

испания

канарские острова

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в мире, испания, канарские острова