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Правозащитники заявили о гибели более тридцати мигрантов на пути к Испании
Правозащитники заявили о гибели более тридцати мигрантов на пути к Испании - РИА Новости, 12.08.2021
Правозащитники заявили о гибели более тридцати мигрантов на пути к Испании
По меньшей мере 31 мигрант погиб на пути к Испании, две лодки, направлявшиеся к Канарским островам, затонули. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T19:30
2021-08-12T19:30
в мире
испания
канарские острова
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МАДРИД, 12 авг – РИА Новости. По меньшей мере 31 мигрант погиб на пути к Испании, две лодки, направлявшиеся к Канарским островам, затонули.Правозащитница, представитель НКО "Проходя через границы" Елена Малено сообщила в социальных сетях, что 18 человек погибли недалеко от марокканского города Тарфая 9 августа, лодка перевернулась недалеко от берега. В ней находились 58 человек, в том числе 16 женщин и трехлетний ребенок.Еще одна лодка была найдена в четверг в 600 километрах от Канар, сообщает радиостанция Cadena Ser. В ней находились 46 человек, на пути к берегу погибли 13.С начала года, по данным правозащитников, на пути к Канарским островам погибли 2,1 тысячи человек.По информации МВД, с начала года и до 1 августа в Испанию различными путями попали 16,5 тысячи нелегалов, в том числе по морю 15,3 тысячи, в том числе 7,5 тысячи - на Канарские острова.
https://ria.ru/20210806/nelegaly-1744716875.html
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в мире, испания, канарские острова
19:30 12.08.2021
 
Правозащитники заявили о гибели более тридцати мигрантов на пути к Испании

Правозащитник Малено: более тридцати мигрантов погибли на пути к Испании

© AP Photo / Matt DunhamМигранты, прибывшие в Великобританию из Франции, в порту Довера
Мигранты, прибывшие в Великобританию из Франции, в порту Довера - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
МАДРИД, 12 авг – РИА Новости. По меньшей мере 31 мигрант погиб на пути к Испании, две лодки, направлявшиеся к Канарским островам, затонули.
Правозащитница, представитель НКО "Проходя через границы" Елена Малено сообщила в социальных сетях, что 18 человек погибли недалеко от марокканского города Тарфая 9 августа, лодка перевернулась недалеко от берега. В ней находились 58 человек, в том числе 16 женщин и трехлетний ребенок.
Сотрудники полиции на пограничном переходе между Страсбургом (Франция) и городом Кель (Германия). 11 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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Еще одна лодка была найдена в четверг в 600 километрах от Канар, сообщает радиостанция Cadena Ser. В ней находились 46 человек, на пути к берегу погибли 13.
С начала года, по данным правозащитников, на пути к Канарским островам погибли 2,1 тысячи человек.
По информации МВД, с начала года и до 1 августа в Испанию различными путями попали 16,5 тысячи нелегалов, в том числе по морю 15,3 тысячи, в том числе 7,5 тысячи - на Канарские острова.
 
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