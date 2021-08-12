https://ria.ru/20210812/microsoft-1745543735.html

Билл Гейтс выделит 1,5 миллиарда долларов на борьбу с изменением климата

Билл Гейтс выделит 1,5 миллиарда долларов на борьбу с изменением климата - РИА Новости, 12.08.2021

Билл Гейтс выделит 1,5 миллиарда долларов на борьбу с изменением климата

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что его фонд Breakthrough Energy выделит 1,5 миллиарда долларов на совместные проекты с правительством США в случае... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T20:17

2021-08-12T20:17

2021-08-12T20:23

технологии

сша

билл гейтс

microsoft corporation

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что его фонд Breakthrough Energy выделит 1,5 миллиарда долларов на совместные проекты с правительством США в случае принятия конгрессом программы, направленной на развитие технологий, снижающих выбросы углерода, сообщает газета Wall Street Journal.Речь идет об одобренном на этой неделе сенатом США плане развития инфраструктуры страны на сумму в 1,2 триллиона долларов. Теперь законопроект предстоит утвердить в палате представителей конгресса.Гейтс заявил изданию, что в случае одобрения законопроекта фонд Breakthrough Energy может в течение трех лет потратить деньги на проекты, направленные на замедление выбросов парниковых газов."Решающее значение в вопросе всех этих климатических технологий имеет снижение затрат и возможность доведения масштаба (этих технологий - ред.) до довольно гигантского уровня. Вы никогда не добьетесь такого масштаба, если правительство не будет проводить правильную политику, а правильная политика - это как раз то, что содержится в этом законопроекте об инфраструктуре", - сказал Гейтс газете.

https://ria.ru/20210805/temperatura-1744539207.html

сша

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технологии, сша, билл гейтс, microsoft corporation