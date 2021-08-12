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Билл Гейтс выделит 1,5 миллиарда долларов на борьбу с изменением климата
Билл Гейтс выделит 1,5 миллиарда долларов на борьбу с изменением климата - РИА Новости, 12.08.2021
Билл Гейтс выделит 1,5 миллиарда долларов на борьбу с изменением климата
Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что его фонд Breakthrough Energy выделит 1,5 миллиарда долларов на совместные проекты с правительством США в случае... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T20:17
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технологии
сша
билл гейтс
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что его фонд Breakthrough Energy выделит 1,5 миллиарда долларов на совместные проекты с правительством США в случае принятия конгрессом программы, направленной на развитие технологий, снижающих выбросы углерода, сообщает газета Wall Street Journal.Речь идет об одобренном на этой неделе сенатом США плане развития инфраструктуры страны на сумму в 1,2 триллиона долларов. Теперь законопроект предстоит утвердить в палате представителей конгресса.Гейтс заявил изданию, что в случае одобрения законопроекта фонд Breakthrough Energy может в течение трех лет потратить деньги на проекты, направленные на замедление выбросов парниковых газов."Решающее значение в вопросе всех этих климатических технологий имеет снижение затрат и возможность доведения масштаба (этих технологий - ред.) до довольно гигантского уровня. Вы никогда не добьетесь такого масштаба, если правительство не будет проводить правильную политику, а правильная политика - это как раз то, что содержится в этом законопроекте об инфраструктуре", - сказал Гейтс газете.
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технологии, сша, билл гейтс, microsoft corporation
20:17 12.08.2021 (обновлено: 20:23 12.08.2021)
 
Билл Гейтс выделит 1,5 миллиарда долларов на борьбу с изменением климата

Основатель Microsoft Билл Гейтс выделит 1,5 миллиарда долларов на борьбу с изменением климата

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День второй
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День второй - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что его фонд Breakthrough Energy выделит 1,5 миллиарда долларов на совместные проекты с правительством США в случае принятия конгрессом программы, направленной на развитие технологий, снижающих выбросы углерода, сообщает газета Wall Street Journal.
Речь идет об одобренном на этой неделе сенатом США плане развития инфраструктуры страны на сумму в 1,2 триллиона долларов. Теперь законопроект предстоит утвердить в палате представителей конгресса.
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Гейтс заявил изданию, что в случае одобрения законопроекта фонд Breakthrough Energy может в течение трех лет потратить деньги на проекты, направленные на замедление выбросов парниковых газов.
"Решающее значение в вопросе всех этих климатических технологий имеет снижение затрат и возможность доведения масштаба (этих технологий - ред.) до довольно гигантского уровня. Вы никогда не добьетесь такого масштаба, если правительство не будет проводить правильную политику, а правильная политика - это как раз то, что содержится в этом законопроекте об инфраструктуре", - сказал Гейтс газете.
 
ТехнологииСШАБилл ГейтсMicrosoft Corporation
 
 
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