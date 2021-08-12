https://ria.ru/20210812/mi-8-1745422069.html

Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8

Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8 - РИА Новости, 12.08.2021

Оборудование не позволило водолазам спуститься к упавшему на Камчатке Ми-8

Водолазы не могут спуститься к упавшему в озеро на Камчатке вертолету Ми-8, так как он затонул слишком глубоко, сообщили журналистам в краевом главке МЧС. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T07:16

2021-08-12T07:16

2021-08-12T08:28

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — РИА Новости. Водолазы не могут спуститься к упавшему в озеро на Камчатке вертолету Ми-8, так как он затонул слишком глубоко, сообщили журналистам в краевом главке МЧС."Глубина затопления воздушного судна больше ста метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 метров", — сказали в ведомстве, уточнив, что дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб Камчатского края.Вертолет упал в Курильское озеро в районе Кроноцкого заповедника сегодня утром по местному времени. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. По предварительным данным, восемь человек смогли спастись: сотрудники заповедника вытащили их из воды. Пятерых пострадавших доставили в больницы Петропавловска-Камчатского, двое из них в тяжелом состоянии.Сообщалось, что полет был туристическим, среди пассажиров были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Компания "Витязь-Аэро", которой принадлежит вертолет, занимается выполняет индивидуальные полеты, пассажирские рейсы, а также туристические перевозки, в том числе над Курильским озером.Перед вылетом Ми-8 прошел досмотр. Капремонт проводился в прошлом году.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.

https://ria.ru/20210812/vertolety-1745418664.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае