https://ria.ru/20210812/mi-8-1745419840.html

Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке

Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021

Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке

По предварительным данным, восемь из 16 человек, находившихся на борту вертолета Ми-8, который упал в озеро на Камчатке, остались в салоне, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T05:00

2021-08-12T05:00

2021-08-12T09:22

происшествия

петропавловск-камчатский

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — РИА Новости. По предварительным данным, восемь из 16 человек, находившихся на борту вертолета Ми-8, который упал в озеро на Камчатке, остались в салоне, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Вертолет упал в Курильское озеро в районе Кроноцкого заповедника на юге региона. На борту летательного аппарата находились три члена экипажа и 13 пассажиров, включая ребенка. По информации источника агентства, вертолет лежит на глубине около ста метров.На месте работают 45 спасателей и восемь единиц техники МЧС. Туда также направили медиков. Помощь, кроме того, оказывают сотрудники заповедника.В компании-владельце "Витязь-Аэро" сообщили, что перед вылетом вертолет прошел досмотр. Капремонт проводился в прошлом году.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура в связи с инцидентом начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.

https://ria.ru/20210812/vertolety-1745418664.html

петропавловск-камчатский

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2021

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происшествия, петропавловск-камчатский, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае