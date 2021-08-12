https://ria.ru/20210812/mi-8-1745419840.html
Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021
Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
По предварительным данным, восемь из 16 человек, находившихся на борту вертолета Ми-8, который упал в озеро на Камчатке, остались в салоне, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T05:00
2021-08-12T05:00
2021-08-12T09:22
происшествия
петропавловск-камчатский
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — РИА Новости. По предварительным данным, восемь из 16 человек, находившихся на борту вертолета Ми-8, который упал в озеро на Камчатке, остались в салоне, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Вертолет упал в Курильское озеро в районе Кроноцкого заповедника на юге региона. На борту летательного аппарата находились три члена экипажа и 13 пассажиров, включая ребенка. По информации источника агентства, вертолет лежит на глубине около ста метров.На месте работают 45 спасателей и восемь единиц техники МЧС. Туда также направили медиков. Помощь, кроме того, оказывают сотрудники заповедника.В компании-владельце "Витязь-Аэро" сообщили, что перед вылетом вертолет прошел досмотр. Капремонт проводился в прошлом году.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура в связи с инцидентом начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.
https://ria.ru/20210812/vertolety-1745418664.html
петропавловск-камчатский
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происшествия, петропавловск-камчатский, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
05:00 12.08.2021 (обновлено: 09:22 12.08.2021)
Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего в озере на Камчатке