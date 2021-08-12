https://ria.ru/20210812/mi-8-1745419460.html
На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский - РИА Новости, 12.08.2021
На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
Одним из пассажиров Ми-8, упавшего на Камчатке, был экономический обозреватель и директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский, он выжил, сообщили РИА... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T04:25
2021-08-12T04:25
2021-08-12T09:23
происшествия
сша
владивосток
москва
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745426387_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2f66060dbe076a237149cbf22f4d02e1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Одним из пассажиров Ми-8, упавшего на Камчатке, был экономический обозреватель и директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский, он выжил, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Корженевский - автор и ведущий программы "Экономика. Курс Дня" на телеканале Россия-24. По информации Фонда "Росконгресс", он получил степень магистра в Государственном Университете — Высшей Школе Экономики (Москва, Россия), стажировался в Стэнфордском Университете (Калифорния, США). Работал автором и ведущим программы "Рынки" на РБК-ТВ, а затем заместителем руководителя Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.Сейчас он также освещает деятельность крупнейших экономических событий (Давосский форум, ПМЭФ). Параллельно работает над диссертацией на тему "Современные методы монетарной политики и неявная функция центральных банков", продолжает академическую деятельность во ВШЭ. Также в его послужном списке должность директора лаборатории "СберДанные".
https://ria.ru/20210812/vertolety-1745418664.html
сша
владивосток
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745426387_139:0:1271:849_1920x0_80_0_0_d2ec686fbe212f1f114667ab5ae2cdda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сша, владивосток, москва, ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
04:25 12.08.2021 (обновлено: 09:23 12.08.2021)
На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист и телеведущий Николай Корженевский, он выжил