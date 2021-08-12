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На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский - РИА Новости, 12.08.2021
На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
Одним из пассажиров Ми-8, упавшего на Камчатке, был экономический обозреватель и директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский, он выжил, сообщили РИА... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T04:25
2021-08-12T09:23
происшествия
сша
владивосток
москва
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Одним из пассажиров Ми-8, упавшего на Камчатке, был экономический обозреватель и директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский, он выжил, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Корженевский - автор и ведущий программы "Экономика. Курс Дня" на телеканале Россия-24. По информации Фонда "Росконгресс", он получил степень магистра в Государственном Университете — Высшей Школе Экономики (Москва, Россия), стажировался в Стэнфордском Университете (Калифорния, США). Работал автором и ведущим программы "Рынки" на РБК-ТВ, а затем заместителем руководителя Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.Сейчас он также освещает деятельность крупнейших экономических событий (Давосский форум, ПМЭФ). Параллельно работает над диссертацией на тему "Современные методы монетарной политики и неявная функция центральных банков", продолжает академическую деятельность во ВШЭ. Также в его послужном списке должность директора лаборатории "СберДанные".
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происшествия, сша, владивосток, москва, ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
04:25 12.08.2021 (обновлено: 09:23 12.08.2021)
 
На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский

На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист и телеведущий Николай Корженевский, он выжил

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ направляются к месту крушения вертолета Ми-8 в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ направляются к месту крушения вертолета Ми-8 в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Одним из пассажиров Ми-8, упавшего на Камчатке, был экономический обозреватель и директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский, он выжил, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Да, на борту был Корженевский, он выжил", - сказали в экстренных службах.
Корженевский - автор и ведущий программы "Экономика. Курс Дня" на телеканале Россия-24. По информации Фонда "Росконгресс", он получил степень магистра в Государственном Университете — Высшей Школе Экономики (Москва, Россия), стажировался в Стэнфордском Университете (Калифорния, США). Работал автором и ведущим программы "Рынки" на РБК-ТВ, а затем заместителем руководителя Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.
Сейчас он также освещает деятельность крупнейших экономических событий (Давосский форум, ПМЭФ). Параллельно работает над диссертацией на тему "Современные методы монетарной политики и неявная функция центральных банков", продолжает академическую деятельность во ВШЭ. Также в его послужном списке должность директора лаборатории "СберДанные".
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
04:03
Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2018-2021 годах
 
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