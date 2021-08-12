https://ria.ru/20210812/mi-8-1745419460.html

На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский

На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский - РИА Новости, 12.08.2021

На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский

Одним из пассажиров Ми-8, упавшего на Камчатке, был экономический обозреватель и директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский, он выжил, сообщили РИА... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T04:25

2021-08-12T04:25

2021-08-12T09:23

происшествия

сша

владивосток

москва

ми-8

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Одним из пассажиров Ми-8, упавшего на Камчатке, был экономический обозреватель и директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский, он выжил, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Корженевский - автор и ведущий программы "Экономика. Курс Дня" на телеканале Россия-24. По информации Фонда "Росконгресс", он получил степень магистра в Государственном Университете — Высшей Школе Экономики (Москва, Россия), стажировался в Стэнфордском Университете (Калифорния, США). Работал автором и ведущим программы "Рынки" на РБК-ТВ, а затем заместителем руководителя Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.Сейчас он также освещает деятельность крупнейших экономических событий (Давосский форум, ПМЭФ). Параллельно работает над диссертацией на тему "Современные методы монетарной политики и неявная функция центральных банков", продолжает академическую деятельность во ВШЭ. Также в его послужном списке должность директора лаборатории "СберДанные".

https://ria.ru/20210812/vertolety-1745418664.html

сша

владивосток

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сша, владивосток, москва, ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае