https://ria.ru/20210812/mi-8-1745419333.html

Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров

Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров - РИА Новости, 12.08.2021

Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров

Вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Кроноцком заповеднике на Камчатке, ушел на глубину, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T04:17

2021-08-12T04:17

2021-08-12T04:59

происшествия

петропавловск-камчатский

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Кроноцком заповеднике на Камчатке, ушел на глубину, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок."Ушел на глубину около ста метров", - сказал источник.

https://ria.ru/20210812/vertolety-1745418664.html

петропавловск-камчатский

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2021

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происшествия, петропавловск-камчатский, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае