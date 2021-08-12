https://ria.ru/20210812/mi-8-1745419333.html
Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров - РИА Новости, 12.08.2021
Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
Вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Кроноцком заповеднике на Камчатке, ушел на глубину, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T04:17
2021-08-12T04:17
2021-08-12T04:59
происшествия
петропавловск-камчатский
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Кроноцком заповеднике на Камчатке, ушел на глубину, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок."Ушел на глубину около ста метров", - сказал источник.
https://ria.ru/20210812/vertolety-1745418664.html
петропавловск-камчатский
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происшествия, петропавловск-камчатский, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
04:17 12.08.2021 (обновлено: 04:59 12.08.2021)
Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
Источник рассказал, что упавший на Камчатке вертолет Ми-8 лежит на глубине 100 метров