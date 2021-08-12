https://ria.ru/20210812/mi-8-1745418156.html
Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату - РИА Новости, 12.08.2021
Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
Депутат законодательного собрания Камчатского края, который на этой неделе признался в причастности к гибели человека, является совладельцем компании... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T03:25
2021-08-12T03:25
2021-08-12T07:21
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
усть-большерецкий район
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Камчатского края, который на этой неделе признался в причастности к гибели человека, является совладельцем компании "Витязь-Аэро", которой принадлежит упавший на Камчатке вертолет.Игорь Редькин, по данным портала СБИС, является совладельцем около 50 % авиакомпании "Витязь-Аэро". Совладельцами также являются Игорь Евтушок и Де Ен Тяк, они контролируют по 17% акций. Редькин также контролирует 50% ООО "Вертолеты Камчатки", которая занимается перевозками пассажиров и грузов.Во вторник депутат законодательного собрания Камчатского края Редькин распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Депутата отправили под домашний арест. Региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице.В четверг вертолет упал в озеро в Кроноцком заповеднике. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
https://ria.ru/20210812/mi-8-1745417281.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, усть-большерецкий район, следственный комитет россии (ск рф), ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
03:25 12.08.2021 (обновлено: 07:21 12.08.2021)
Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
Упавший вертолет Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату заксобрания Камчатского края