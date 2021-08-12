https://ria.ru/20210812/mi-8-1745417281.html

Минздрав: официальных данных о погибших при крушении Ми-8 нет

Минздрав: официальных данных о погибших при крушении Ми-8 нет - РИА Новости, 12.08.2021

Минздрав: официальных данных о погибших при крушении Ми-8 нет

Официальной информации о том, сколько человек выжили и погибли при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке в Минздраве региона нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T02:57

2021-08-12T02:57

2021-08-12T09:24

происшествия

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Официальной информации о том, сколько человек выжили и погибли при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке в Минздраве региона нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Артем Днепровский.В четверг вертолет Ми-8 упал в в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке . По данным МЧС России, на борту были 16 человек - 13 туристов и 3 члена экипажа. По разным данным, спасены от 7 до 8 человек."Вот официальной информации о выживших пока нет. Те цифры, которые ходят, – это слухи", - сказал Днепровский.

https://ria.ru/20210624/vertolet-1738514407.html

петропавловск-камчатский

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае