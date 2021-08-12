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Наука
https://ria.ru/20210812/mgpu-1745216657.html
Ученые предложили новый подход для прогнозирования личного будущего
Ученые предложили новый подход для прогнозирования личного будущего - РИА Новости, 12.08.2021
Ученые предложили новый подход для прогнозирования личного будущего
Как рассчитать профессиональное и личное будущее, рассказали ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ). По словам авторов, предложенный... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T09:00
2021-08-12T10:27
наука
общество
москва
мгпу
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Как рассчитать профессиональное и личное будущее, рассказали ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ). По словам авторов, предложенный способ может быть полезен, в том числе при прогнозировании новых профессий и организации новых направлений образования. Результаты опубликованы в сборнике "Непрерывное образование в контексте идеи будущего: новая грамотность".Современный рынок труда требует от специалистов постоянного обновления знаний. По словам ученых, сегодня в мире насчитывается более 50 навыков и умений: цифровая, финансовая, правовая, технологическая, экологическая, медиа-, futures-грамотности и другие. По этой причине молодым людям сложно предвидеть профессиональное и личное будущее, опираясь только на прошлый и существующий опыт.Исследователи МГПУ предложили новый подход — форсайт-сторителлинг — для анализа собственной личностной траектории развития на основе существующих методов: форсайт-методология и futures-грамотность, сторителлинг (современный прием передачи информации через истории, отсылающий к эмоциональному опыту. — Прим. ред.), персональный экзистенциальный анализ.Futures-грамотность и форсайт-методология — комплекс методов, который позволяет выявить будущие тренды, угрозы, возможности, сценарные версии и принять лучшее решение."Для применения существующих методов форсайт-сторителлинга в индивидуальном развитии мы переосмыслили существующие техники с точки зрения внутренней жизни личности. Тогда возможно интегрировать условия, надежды, ограничения и возможности в единый цельный рассказ. А персональный экзистенциальный анализ позволяет сформулировать личную позицию за счет диалогического метода соотнесения своих стремлений и ценностей с актуальной ситуацией", — прокомментировала научный сотрудник лаборатории городского благополучия и здоровья МГПУ Дарья Касаткина.По словам сотрудника лаборатории, преимущество предложенного подхода заключается в том, что он подразумевает не конкретную постановку целей для достижения, а поиск ценностей в будущем, к которым личность стремится, что позволяет создать картину изменяющегося, "гибкого" будущего, придает осмысленность конкретным действиям.По словам исследователя, второй этап подразумевает поиск ценностных оснований: "Что я ощущаю, как важное? Что я хотел бы прожить?". На третьем этапе, исходя из знаний о вариантах, ресурсах, ценностях, необходимо установить внутреннюю соотнесенность со своей задачей: "Какие из этих возможностей соответствуют моему характеру, убеждениям, аутентичности?".Последний этап предполагает конкретизацию картины будущего и делится на две части. Первая — соотнесение персональной позиции с жизнью: "Могу ли я в этом варианте будущего найти свое место в обществе? Вовлечен ли я в значимые взаимосвязи, виды деятельности?". Вторая часть — перепроверка выбранной траектории на предмет этичности и реалистичности временных рамок: "Не ущемляет ли моя стратегия развития интересы других людей? Какой период времени охватывает данная стратегия, когда ее можно считать исполненной?", рассказали ученые."Индивидуальный форсайт-сторителлинг позволяет видеть новые возможности, которые остались бы незамеченными при традиционных методах планирования будущего. Для увеличения устойчивости в пандемию или лучшего проектирования своих учебных и карьерных перспектив участникам нужны не новые знания и навыки, а лучшее понимание своих ресурсов и особенностей", — прокомментировала заведующая лабораторией городского благополучия и здоровья МГПУ Елена Нехорошева.Специалисты лаборатории уже ввели данный подход в работу со студентами. По словам исследователей, в результате обучения они стали лучше распознавать свои ценности и понимать свои чувства в отношении выбранных направлений обучения и предстоящих карьерных перспектив, более эмоционально устойчивыми в ситуациях неопределенности и более реалистично оценивать степень своего контроля над внешними обстоятельствами.Также сотрудники лаборатории провели специальное обучение по форсайт-сторителлингу специалистам сферы образования и социальной поддержки граждан в критических ситуациях. По результатам курса 95 процентов участников распознавали кризисные, критические и проблемные ситуации и могли применить принципы помощи гражданам в своей практике, а 74 процента — успешно применяли разнообразные консультативные навыки в кризисных ситуациях в зависимости от поведенческих стратегий обратившихся к ним граждан.Помимо этого, форсайт-сторителлинг может быть полезен при прогнозировании новых профессий и организации новых направлений образования. Также разработанный подход должен стать одной из техник профориентации для современных детей, наряду с принятыми методиками, заявили исследователи.В дальнейшем ученые планируют заниматься разработкой индивидуальной концепции благополучия и личностных ресурсов, системы повышения устойчивости сообществ, а также усовершенствованием методов персональной и карьерной futures-ориентации и интеграция индивидуального форсайт-сторителлинга в преподавании.
https://ria.ru/20210420/mgpu-1728457235.html
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общество, москва, мгпу, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
09:00 12.08.2021 (обновлено: 10:27 12.08.2021)
 

Ученые предложили новый подход для прогнозирования личного будущего

© Fotolia / Minerva StudioСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Fotolia / Minerva Studio
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Как рассчитать профессиональное и личное будущее, рассказали ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ). По словам авторов, предложенный способ может быть полезен, в том числе при прогнозировании новых профессий и организации новых направлений образования. Результаты опубликованы в сборнике "Непрерывное образование в контексте идеи будущего: новая грамотность".
Современный рынок труда требует от специалистов постоянного обновления знаний. По словам ученых, сегодня в мире насчитывается более 50 навыков и умений: цифровая, финансовая, правовая, технологическая, экологическая, медиа-, futures-грамотности и другие. По этой причине молодым людям сложно предвидеть профессиональное и личное будущее, опираясь только на прошлый и существующий опыт.
Исследователи МГПУ предложили новый подход — форсайт-сторителлинг — для анализа собственной личностной траектории развития на основе существующих методов: форсайт-методология и futures-грамотность, сторителлинг (современный прием передачи информации через истории, отсылающий к эмоциональному опыту. — Прим. ред.), персональный экзистенциальный анализ.
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Futures-грамотность и форсайт-методология — комплекс методов, который позволяет выявить будущие тренды, угрозы, возможности, сценарные версии и принять лучшее решение.
"Для применения существующих методов форсайт-сторителлинга в индивидуальном развитии мы переосмыслили существующие техники с точки зрения внутренней жизни личности. Тогда возможно интегрировать условия, надежды, ограничения и возможности в единый цельный рассказ. А персональный экзистенциальный анализ позволяет сформулировать личную позицию за счет диалогического метода соотнесения своих стремлений и ценностей с актуальной ситуацией", — прокомментировала научный сотрудник лаборатории городского благополучия и здоровья МГПУ Дарья Касаткина.
По словам сотрудника лаборатории, преимущество предложенного подхода заключается в том, что он подразумевает не конкретную постановку целей для достижения, а поиск ценностей в будущем, к которым личность стремится, что позволяет создать картину изменяющегося, "гибкого" будущего, придает осмысленность конкретным действиям.
"Работа по применению персонального форсайт-сторителлинга предполагает несколько последовательных шагов. "Нулевой" этап — это обнаружение исходной волевой интенции: "Что мне нужно? Какие задачи стоят передо мной?". Затем, на первом этапе, происходит оценка текущих возможностей и ограничений ситуации: необходимо расширить круг возможностей и рассмотреть все вероятные траектории и варианты развития событий", — объяснила Касаткина.
По словам исследователя, второй этап подразумевает поиск ценностных оснований: "Что я ощущаю, как важное? Что я хотел бы прожить?". На третьем этапе, исходя из знаний о вариантах, ресурсах, ценностях, необходимо установить внутреннюю соотнесенность со своей задачей: "Какие из этих возможностей соответствуют моему характеру, убеждениям, аутентичности?".
Последний этап предполагает конкретизацию картины будущего и делится на две части. Первая — соотнесение персональной позиции с жизнью: "Могу ли я в этом варианте будущего найти свое место в обществе? Вовлечен ли я в значимые взаимосвязи, виды деятельности?". Вторая часть — перепроверка выбранной траектории на предмет этичности и реалистичности временных рамок: "Не ущемляет ли моя стратегия развития интересы других людей? Какой период времени охватывает данная стратегия, когда ее можно считать исполненной?", рассказали ученые.
"Индивидуальный форсайт-сторителлинг позволяет видеть новые возможности, которые остались бы незамеченными при традиционных методах планирования будущего. Для увеличения устойчивости в пандемию или лучшего проектирования своих учебных и карьерных перспектив участникам нужны не новые знания и навыки, а лучшее понимание своих ресурсов и особенностей", — прокомментировала заведующая лабораторией городского благополучия и здоровья МГПУ Елена Нехорошева.
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Специалисты лаборатории уже ввели данный подход в работу со студентами. По словам исследователей, в результате обучения они стали лучше распознавать свои ценности и понимать свои чувства в отношении выбранных направлений обучения и предстоящих карьерных перспектив, более эмоционально устойчивыми в ситуациях неопределенности и более реалистично оценивать степень своего контроля над внешними обстоятельствами.
Также сотрудники лаборатории провели специальное обучение по форсайт-сторителлингу специалистам сферы образования и социальной поддержки граждан в критических ситуациях. По результатам курса 95 процентов участников распознавали кризисные, критические и проблемные ситуации и могли применить принципы помощи гражданам в своей практике, а 74 процента — успешно применяли разнообразные консультативные навыки в кризисных ситуациях в зависимости от поведенческих стратегий обратившихся к ним граждан.
Помимо этого, форсайт-сторителлинг может быть полезен при прогнозировании новых профессий и организации новых направлений образования. Также разработанный подход должен стать одной из техник профориентации для современных детей, наряду с принятыми методиками, заявили исследователи.
В дальнейшем ученые планируют заниматься разработкой индивидуальной концепции благополучия и личностных ресурсов, системы повышения устойчивости сообществ, а также усовершенствованием методов персональной и карьерной futures-ориентации и интеграция индивидуального форсайт-сторителлинга в преподавании.
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