https://ria.ru/20210812/metro-1745504540.html

В московском метро обновят турникеты

В московском метро обновят турникеты - РИА Новости, 12.08.2021

В московском метро обновят турникеты

Турникеты планируется обновить на всех станциях метро Москвы, благодаря новым технологиям скорость считывания карт увеличится и в будущем получится внедрить... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:37

2021-08-12T16:37

2021-08-12T16:48

общество

технологии

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Турникеты планируется обновить на всех станциях метро Москвы, благодаря новым технологиям скорость считывания карт увеличится и в будущем получится внедрить альтернативные способы оплаты проезда с использованием QR-кодов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Самая "‎умная" в мире билетная система продолжает свое развитие. Мы начинаем новый этап — обновление технологий на турникетах, чтобы добавить больше возможностей и сделать проход в метро еще удобнее и быстрее. Для этого на всех станциях метро установим современные контроллеры зон проходов (КЗП). Это "голова" ‎турникета, к которой вы прикладываете "Тройку" или банковскую карту, и один из самых важных элементов новой билетной системы", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря новым контроллерам скорость считывания карт увеличится — пассажиры смогут быстрее пройти на станцию."Благодаря новым контроллерам можно будет оплатить проезд без разблокировки смартфона, в будущем получится внедрить альтернативные способы оплаты проезда с использованием QR-кодов, мы сможем масштабировать зону действия виртуальной "Тройки"", - говорится в сообщении."Благодаря развитию сервисов оплаты проезда очереди в кассы метро сократились в 3,3 раза за 10 лет. Технологии развиваются с огромной скоростью, и мы масштабно обновляем работу всей билетной системы Московского транспорта, чтобы сделать ее современной и максимально удобной. Новое оборудование позволит увеличить скорость прохода пассажиров через турникеты и внедрить ещё больше способов оплаты проезда", — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210812/moskva-1745461682.html

https://ria.ru/20210806/vernadskogo-1744738966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, москва, максим ликсутов