16:37 12.08.2021 (обновлено: 16:48 12.08.2021)
В московском метро обновят турникеты
Турникеты обновят в метро Москвы, что позволит увеличить скорость считывания карт
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры проходят через турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу на Филевской линии Московского метрополитена
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Турникеты планируется обновить на всех станциях метро Москвы, благодаря новым технологиям скорость считывания карт увеличится и в будущем получится внедрить альтернативные способы оплаты проезда с использованием QR-кодов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Самая "умная" в мире билетная система продолжает свое развитие. Мы начинаем новый этап — обновление технологий на турникетах, чтобы добавить больше возможностей и сделать проход в метро еще удобнее и быстрее. Для этого на всех станциях метро установим современные контроллеры зон проходов (КЗП). Это "голова" турникета, к которой вы прикладываете "Тройку" или банковскую карту, и один из самых важных элементов новой билетной системы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря новым контроллерам скорость считывания карт увеличится — пассажиры смогут быстрее пройти на станцию.
"Благодаря новым контроллерам можно будет оплатить проезд без разблокировки смартфона, в будущем получится внедрить альтернативные способы оплаты проезда с использованием QR-кодов, мы сможем масштабировать зону действия виртуальной "Тройки"", - говорится в сообщении.
"Благодаря развитию сервисов оплаты проезда очереди в кассы метро сократились в 3,3 раза за 10 лет. Технологии развиваются с огромной скоростью, и мы масштабно обновляем работу всей билетной системы Московского транспорта, чтобы сделать ее современной и максимально удобной. Новое оборудование позволит увеличить скорость прохода пассажиров через турникеты и внедрить ещё больше способов оплаты проезда", — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.