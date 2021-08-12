Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210812/metro-1745504540.html
В московском метро обновят турникеты
В московском метро обновят турникеты - РИА Новости, 12.08.2021
В московском метро обновят турникеты
Турникеты планируется обновить на всех станциях метро Москвы, благодаря новым технологиям скорость считывания карт увеличится и в будущем получится внедрить... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:37
2021-08-12T16:48
общество
технологии
москва
максим ликсутов
москва сегодня: мегаполис для жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745462772_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_b9ce1b19a43185c55999f0cfa3ba9f34.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Турникеты планируется обновить на всех станциях метро Москвы, благодаря новым технологиям скорость считывания карт увеличится и в будущем получится внедрить альтернативные способы оплаты проезда с использованием QR-кодов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Самая "‎умная" в мире билетная система продолжает свое развитие. Мы начинаем новый этап — обновление технологий на турникетах, чтобы добавить больше возможностей и сделать проход в метро еще удобнее и быстрее. Для этого на всех станциях метро установим современные контроллеры зон проходов (КЗП). Это "голова" ‎турникета, к которой вы прикладываете "Тройку" или банковскую карту, и один из самых важных элементов новой билетной системы", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря новым контроллерам скорость считывания карт увеличится — пассажиры смогут быстрее пройти на станцию."Благодаря новым контроллерам можно будет оплатить проезд без разблокировки смартфона, в будущем получится внедрить альтернативные способы оплаты проезда с использованием QR-кодов, мы сможем масштабировать зону действия виртуальной "Тройки"", - говорится в сообщении."Благодаря развитию сервисов оплаты проезда очереди в кассы метро сократились в 3,3 раза за 10 лет. Технологии развиваются с огромной скоростью, и мы масштабно обновляем работу всей билетной системы Московского транспорта, чтобы сделать ее современной и максимально удобной. Новое оборудование позволит увеличить скорость прохода пассажиров через турникеты и внедрить ещё больше способов оплаты проезда", — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210812/moskva-1745461682.html
https://ria.ru/20210806/vernadskogo-1744738966.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745462772_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_a1de4efb840e6ec5dfe868547ad2ea21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, москва, максим ликсутов
16:37 12.08.2021 (обновлено: 16:48 12.08.2021)
 
В московском метро обновят турникеты

Турникеты обновят в метро Москвы, что позволит увеличить скорость считывания карт

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры проходят через турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу на Филевской линии Московского метрополитена
Пассажиры проходят через турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу на Филевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Турникеты планируется обновить на всех станциях метро Москвы, благодаря новым технологиям скорость считывания карт увеличится и в будущем получится внедрить альтернативные способы оплаты проезда с использованием QR-кодов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Самая "‎умная" в мире билетная система продолжает свое развитие. Мы начинаем новый этап — обновление технологий на турникетах, чтобы добавить больше возможностей и сделать проход в метро еще удобнее и быстрее. Для этого на всех станциях метро установим современные контроллеры зон проходов (КЗП). Это "голова" ‎турникета, к которой вы прикладываете "Тройку" или банковскую карту, и один из самых важных элементов новой билетной системы", - говорится в сообщении.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
Вчера, 12:36
В Москве система распознавания лиц в метро помогла поймать преступника
Отмечается, что благодаря новым контроллерам скорость считывания карт увеличится — пассажиры смогут быстрее пройти на станцию.
"Благодаря новым контроллерам можно будет оплатить проезд без разблокировки смартфона, в будущем получится внедрить альтернативные способы оплаты проезда с использованием QR-кодов, мы сможем масштабировать зону действия виртуальной "Тройки"", - говорится в сообщении.
"Благодаря развитию сервисов оплаты проезда очереди в кассы метро сократились в 3,3 раза за 10 лет. Технологии развиваются с огромной скоростью, и мы масштабно обновляем работу всей билетной системы Московского транспорта, чтобы сделать ее современной и максимально удобной. Новое оборудование позволит увеличить скорость прохода пассажиров через турникеты и внедрить ещё больше способов оплаты проезда", — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Женщина в маске выходит из метро в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 17:50
Закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоТехнологииМоскваМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
06:23Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
05:51Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
05:23"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
04:58Россиян предупредили о новой климатической эпохе
04:57Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
04:15Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
04:13NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами
04:06Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
04:02В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
03:52В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
03:32Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
03:27National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
03:22Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
03:15Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
02:36Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
02:36При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
02:34Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
02:25Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир
02:15Метеоролог рассказал о "новом" климате в России
Лента новостейМолния