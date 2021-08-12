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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210812/medali-1745537945.html
Шапша вручил участникам Олимпиады в Токио региональные медали
Шапша вручил участникам Олимпиады в Токио региональные медали - РИА Новости, 12.08.2021
Шапша вручил участникам Олимпиады в Токио региональные медали
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил региональные медали "За особые заслуги перед Калужской областью" III степени землякам - призерам и... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T19:30
2021-08-12T19:30
калужская область
олимпийские игры
токио
калужская область
владислав шапша
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил региональные медали "За особые заслуги перед Калужской областью" III степени землякам - призерам и участникам Олимпийских игр в Токио пловцам Михаилу Вековищеву и Анастасии Фесиковой и гребцу Илье Кондратьеву, сообщает правительство региона."Владислав Шапша наградил спортсменов медалями Калужской области "За особые заслуги перед Калужской областью" III степени. Данную награду также вручили тренеру Сергею Загацкому. Тренеру Валерию Захарову присвоено почетное звание Калужской области "Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Калужской области", - говорится в сообщении.После церемонии награждения состоялось чаепитие. По словам губернатора, залог успеха спортсменов помимо их личного труда - грамотная работа наставников и хорошая тренировочная база."Вы все здесь находитесь потому, что все это у вас в жизни есть. И я хочу пригласить вас всех 27 августа приехать в Калугу на открытие Дворца спорта. Это крупный спортивный объект с прекрасной ледовой ареной, олимпийским бассейном, прыжковой зоной. Вы видели разные спортивные комплексы самого высокого класса. Сможете дать свою экспертную оценку. Мне будет важно услышать ваше мнение", - отметил губернатор.Владислав Шапша в беседе со спортсменами отметил, что с введением в эксплуатацию Дворца спорта у них появится возможность там не только тренироваться и совершенствоваться, но работать по завершении спортивной карьеры.В конце встречи губернатор отметил: "Вы непростую профессию себе выбрали. Хорошо быть победителем. Но чтобы стать им, надо пролить много слез. Это и травмы, и труд тяжелый, постоянные поездки. Это не просто. Желаю вам успехов".Анастасия Фесикова передала губернатору символику Олимпиады. По словам Владислава Шапши, он передаст сувениры в музей Дворца спорта, когда тот будет открыт.
https://rsport.ria.ru/20210812/russia-1745507884.html
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олимпийские игры, токио, калужская область, владислав шапша, россия
19:30 12.08.2021
 
Шапша вручил участникам Олимпиады в Токио региональные медали

Губернатор Калужской области Шапша вручил участникам Олимпийских игр в Токио региональные медали

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил региональные медали "За особые заслуги перед Калужской областью" III степени землякам - призерам и участникам Олимпийских игр в Токио пловцам Михаилу Вековищеву и Анастасии Фесиковой и гребцу Илье Кондратьеву, сообщает правительство региона.
"Владислав Шапша наградил спортсменов медалями Калужской области "За особые заслуги перед Калужской областью" III степени. Данную награду также вручили тренеру Сергею Загацкому. Тренеру Валерию Захарову присвоено почетное звание Калужской области "Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Калужской области", - говорится в сообщении.
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После церемонии награждения состоялось чаепитие. По словам губернатора, залог успеха спортсменов помимо их личного труда - грамотная работа наставников и хорошая тренировочная база.
"Вы все здесь находитесь потому, что все это у вас в жизни есть. И я хочу пригласить вас всех 27 августа приехать в Калугу на открытие Дворца спорта. Это крупный спортивный объект с прекрасной ледовой ареной, олимпийским бассейном, прыжковой зоной. Вы видели разные спортивные комплексы самого высокого класса. Сможете дать свою экспертную оценку. Мне будет важно услышать ваше мнение", - отметил губернатор.
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Владислав Шапша в беседе со спортсменами отметил, что с введением в эксплуатацию Дворца спорта у них появится возможность там не только тренироваться и совершенствоваться, но работать по завершении спортивной карьеры.
В конце встречи губернатор отметил: "Вы непростую профессию себе выбрали. Хорошо быть победителем. Но чтобы стать им, надо пролить много слез. Это и травмы, и труд тяжелый, постоянные поездки. Это не просто. Желаю вам успехов".
Анастасия Фесикова передала губернатору символику Олимпиады. По словам Владислава Шапши, он передаст сувениры в музей Дворца спорта, когда тот будет открыт.
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Калужская областьОлимпийские игрыТокиоКалужская областьВладислав ШапшаРоссия
 
 
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