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Лукашенко прервал доклад чиновника фразой "не ругайся матом"

Лукашенко прервал доклад чиновника фразой "не ругайся матом" - РИА Новости, 12.08.2021

Лукашенко прервал доклад чиновника фразой "не ругайся матом"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, посвященной производству вакцин от коронавируса, в шутку попросил чиновников "не ругаться", следует... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:11

2021-08-12T18:11

2021-08-12T18:15

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, посвященной производству вакцин от коронавируса, в шутку попросил чиновников "не ругаться", следует из видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом "Пул Первого".Так глава республики отреагировал на обилие научных терминов в докладе доктора медицинских наук и руководителя администрации президента Александра Косинца."Ладно, не ругайся", — пошутил Лукашенко.Позже президент вновь вспомнил о разговоре с ученым."Ты слышал, как Косинец матом ругается? Одни матерные слова. Это ж мне термины надо было выучить", — посетовал Лукашенко, с иронией отметив, что на "истфаке и экфаке" не получил необходимых знаний, чтобы поддержать беседу с медиками на высоком уровне.Сегодня глава государства посетил ОАО "БелВитунифарм" в Витебском районе, где планируется организовать производство белорусской вакцины от COVID-19.

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19