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Лукашенко прервал доклад чиновника фразой "не ругайся матом"
Лукашенко прервал доклад чиновника фразой "не ругайся матом" - РИА Новости, 12.08.2021
Лукашенко прервал доклад чиновника фразой "не ругайся матом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, посвященной производству вакцин от коронавируса, в шутку попросил чиновников "не ругаться", следует... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:11
2021-08-12T18:11
2021-08-12T18:15
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, посвященной производству вакцин от коронавируса, в шутку попросил чиновников "не ругаться", следует из видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом "Пул Первого".Так глава республики отреагировал на обилие научных терминов в докладе доктора медицинских наук и руководителя администрации президента Александра Косинца."Ладно, не ругайся", — пошутил Лукашенко.Позже президент вновь вспомнил о разговоре с ученым."Ты слышал, как Косинец матом ругается? Одни матерные слова. Это ж мне термины надо было выучить", — посетовал Лукашенко, с иронией отметив, что на "истфаке и экфаке" не получил необходимых знаний, чтобы поддержать беседу с медиками на высоком уровне.Сегодня глава государства посетил ОАО "БелВитунифарм" в Витебском районе, где планируется организовать производство белорусской вакцины от COVID-19.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19
18:11 12.08.2021 (обновлено: 18:15 12.08.2021)
Лукашенко прервал доклад чиновника фразой "не ругайся матом"
Президент Белоруссии Лукашенко прервал доклад о вакцине от коронавируса просьбой "не ругаться матом"
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
во время встречи, посвященной производству вакцин от коронавируса, в шутку попросил чиновников "не ругаться", следует из видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом "Пул Первого"
.
Так глава республики отреагировал на обилие научных терминов в докладе доктора медицинских наук и руководителя администрации президента Александра Косинца.
"Ладно, не ругайся", — пошутил Лукашенко.
Позже президент вновь вспомнил о разговоре с ученым.
"Ты слышал, как Косинец матом ругается? Одни матерные слова. Это ж мне термины надо было выучить", — посетовал Лукашенко, с иронией отметив, что на "истфаке и экфаке" не получил необходимых знаний, чтобы поддержать беседу с медиками на высоком уровне.
Сегодня глава государства посетил ОАО "БелВитунифарм" в Витебском районе, где планируется организовать производство белорусской вакцины от COVID-19.