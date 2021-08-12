Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210812/maksim-1745479697.html
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 12.08.2021
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Певица МакSим (Марина Абросимова), которую недавно перевели из реанимации в общую палату, продолжает восстанавливаться, сообщила РИА Новости ее представитель. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:11
2021-08-12T14:11
шоубиз
шоу-бизнес
макsим (марина абросимова)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739880395_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_6d24b99546b75dd33c2b4c25deec9e33.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова), которую недавно перевели из реанимации в общую палату, продолжает восстанавливаться, сообщила РИА Новости ее представитель.Певица была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме. 3 августа представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку. 9 августа она рассказала, что МакSим переводят из реанимации в общую палату."Восстанавливается. Нельзя напрягаться, лежит", - сказала собеседница агентства.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://ria.ru/20210811/maksim-1745339705.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739880395_0:510:2048:2046_1920x0_80_0_0_8c500305516098f10773b9af9d1282f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, макsим (марина абросимова), коронавирус covid-19
14:11 12.08.2021
 
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Представитель МакSим: певица восстанавливается, ей нельзя напрягаться

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова), которую недавно перевели из реанимации в общую палату, продолжает восстанавливаться, сообщила РИА Новости ее представитель.
Певица была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме. 3 августа представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку. 9 августа она рассказала, что МакSим переводят из реанимации в общую палату.
"Восстанавливается. Нельзя напрягаться, лежит", - сказала собеседница агентства.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 14:48Шоубиз
МакSим опубликовала первое фото после выхода из комы
 
ШоубизШоу-бизнесМакSим (Марина Абросимова)Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти
15:13В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД
15:13Талибы заявили о готовности присутствовать в правительстве Афганистана
15:06Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей
15:05Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
15:04В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
14:45Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула
14:43Лавров шуткой ответил на стереотипы о России
14:42Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России
14:38Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха
14:35Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем
14:32Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной
14:30В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния