https://ria.ru/20210812/maksim-1745479697.html
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 12.08.2021
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Певица МакSим (Марина Абросимова), которую недавно перевели из реанимации в общую палату, продолжает восстанавливаться, сообщила РИА Новости ее представитель. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:11
2021-08-12T14:11
2021-08-12T14:11
шоубиз
шоу-бизнес
макsим (марина абросимова)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова), которую недавно перевели из реанимации в общую палату, продолжает восстанавливаться, сообщила РИА Новости ее представитель.Певица была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме. 3 августа представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку. 9 августа она рассказала, что МакSим переводят из реанимации в общую палату."Восстанавливается. Нельзя напрягаться, лежит", - сказала собеседница агентства.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://ria.ru/20210811/maksim-1745339705.html
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шоу-бизнес, макsим (марина абросимова), коронавирус covid-19
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Представитель МакSим: певица восстанавливается, ей нельзя напрягаться