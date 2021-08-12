https://ria.ru/20210812/magistral-1745451387.html

Шойгу дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали

Шойгу дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 12.08.2021

Шойгу дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали

Глава Минобороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии по случаю начала реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:36

2021-08-12T11:36

2021-08-12T11:42

тайшет

сергей шойгу

байкало-амурская магистраль

восточная сибирь

россия

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии по случаю начала реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали."Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно", — заявил он.По словам министра, из-за высокой загруженности железной дороги ее потенциал был исчерпан, однако логистические возможности увеличатся после введения полотна в эксплуатацию.Министр также отметил, что это позволит расширить присутствие российских товаров на азиатских рынках.Помимо этого, Шойгу сообщил о подключении студенческих строительных отрядов к проекту."Помимо навыков работы в команде они получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны", - подчеркнул он."Стройка века"Шойгу заявил, что у каждого представителя его поколения есть воспоминания, связанные со "стройкой века"."Кто-то ехал сюда "за туманом и за запахом тайги", кого-то больше привлекали высокие заработки", — заметил он.По словам министра, условия, в которых приходится работать на железной дороге, не изменились за долгое время."Здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги", — сказал он.Байкало-Амурская магистральБАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибом) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас — 4,3 тысячи километра.Трасса магистрали проходит, в основном, в гористой местности, в том числе через Становое нагорье, прорезая семь горных хребтов. Высшая точка пути — Муруринский перевал (1323 метра над уровнем моря). На трассе дороги пробито десять тоннелей, среди них самый протяжённый в России Северомуйский тоннель.БАМ пересекает 11 крупных рек, на ней построено 2230 больших и малых мостов. Магистраль проходит через более чем 200 железнодорожных станций и разъездов, более 60 городов и поселков.

https://ria.ru/20210420/bam-1729018764.html

https://ria.ru/20210406/bam-1604381147.html

https://ria.ru/20201224/tynda-1590546207.html

https://ria.ru/20201222/bam-1590314958.html

тайшет

восточная сибирь

россия

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тайшет, сергей шойгу, байкало-амурская магистраль, восточная сибирь, россия