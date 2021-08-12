https://ria.ru/20210812/lvov-1745549660.html

Во Львове семнадцать медиков объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Во Львове семнадцать медиков объявили голодовку из-за долгов по зарплате - РИА Новости, 12.08.2021

Во Львове семнадцать медиков объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Семнадцать сотрудников Сосновской городской больницы во Львовской области объявили голодовку из-за зарплатных долгов, передает издание "Эспрессо" со ссылкой на... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T21:27

2021-08-12T21:27

2021-08-12T21:31

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КИЕВ, 12 авг – РИА Новости. Семнадцать сотрудников Сосновской городской больницы во Львовской области объявили голодовку из-за зарплатных долгов, передает издание "Эспрессо" со ссылкой на сотрудницу больницы, врача высшей категории Людмилу Ярович."Врачи, медсестры, санитарки - 17 работников Сосновской городской больницы во Львовской области объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. На этой неделе работникам медицинского учреждения выплатили зарплату за март, а о том, когда они смогут получить средства за апрель-июль, не знает ни руководство больницы, ни руководство Червоноградской Объединенной территориальной общины (ОТО)", - пишет издание.По ее словам, медики обращались и к руководителям ОТО, и к руководству области. "Ответ один - нет денег, потому что средств Национальной службе здоровья Украины не хватает. Но мы работаем, принимаем пациентов, поэтому наша работа должна оплачиваться. Еще нам сказали: найдите себе руководителя! К этому времени назначали неэффективных руководителей, которые только наращивали долги. А теперь, когда ситуация критическая, предлагают, чтобы кто-то из врачей взял на себя руководство больницей!" - цитирует Ярович издание.Как говорится в материале, коллектив медицинского учреждения требует аудита финансовой деятельности больницы, поскольку убеждены, что к такому плачевному состоянию заведение довели из-за неэффективного использования средств. Кроме того, в прошлом году во время карантина бывший руководитель уволил более трех десятков работников, поэтому 19 человек подали в суд. Три человека уже выиграли дела и получают компенсации."Несмотря на объявленную голодовку, медики и дальше будут принимать пациентов", - пишет издание.

https://ria.ru/20210718/zdorove-1741606117.html

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