https://ria.ru/20210812/lvov-1745549660.html
Во Львове семнадцать медиков объявили голодовку из-за долгов по зарплате
Во Львове семнадцать медиков объявили голодовку из-за долгов по зарплате - РИА Новости, 12.08.2021
Во Львове семнадцать медиков объявили голодовку из-за долгов по зарплате
Семнадцать сотрудников Сосновской городской больницы во Львовской области объявили голодовку из-за зарплатных долгов, передает издание "Эспрессо" со ссылкой на... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T21:27
2021-08-12T21:27
2021-08-12T21:31
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КИЕВ, 12 авг – РИА Новости. Семнадцать сотрудников Сосновской городской больницы во Львовской области объявили голодовку из-за зарплатных долгов, передает издание "Эспрессо" со ссылкой на сотрудницу больницы, врача высшей категории Людмилу Ярович."Врачи, медсестры, санитарки - 17 работников Сосновской городской больницы во Львовской области объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. На этой неделе работникам медицинского учреждения выплатили зарплату за март, а о том, когда они смогут получить средства за апрель-июль, не знает ни руководство больницы, ни руководство Червоноградской Объединенной территориальной общины (ОТО)", - пишет издание.По ее словам, медики обращались и к руководителям ОТО, и к руководству области. "Ответ один - нет денег, потому что средств Национальной службе здоровья Украины не хватает. Но мы работаем, принимаем пациентов, поэтому наша работа должна оплачиваться. Еще нам сказали: найдите себе руководителя! К этому времени назначали неэффективных руководителей, которые только наращивали долги. А теперь, когда ситуация критическая, предлагают, чтобы кто-то из врачей взял на себя руководство больницей!" - цитирует Ярович издание.Как говорится в материале, коллектив медицинского учреждения требует аудита финансовой деятельности больницы, поскольку убеждены, что к такому плачевному состоянию заведение довели из-за неэффективного использования средств. Кроме того, в прошлом году во время карантина бывший руководитель уволил более трех десятков работников, поэтому 19 человек подали в суд. Три человека уже выиграли дела и получают компенсации."Несмотря на объявленную голодовку, медики и дальше будут принимать пациентов", - пишет издание.
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в мире, украина, львовская область
21:27 12.08.2021 (обновлено: 21:31 12.08.2021)
Во Львове семнадцать медиков объявили голодовку из-за долгов по зарплате
СМИ: во Львовской области семнадцать медиков объявили голодовку из-за долгов по зарплате
КИЕВ, 12 авг – РИА Новости.
Семнадцать сотрудников Сосновской городской больницы во Львовской области
объявили голодовку из-за зарплатных долгов, передает издание
"Эспрессо" со ссылкой на сотрудницу больницы, врача высшей категории Людмилу Ярович.
"Врачи, медсестры, санитарки - 17 работников Сосновской городской больницы во Львовской области объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. На этой неделе работникам медицинского учреждения выплатили зарплату за март, а о том, когда они смогут получить средства за апрель-июль, не знает ни руководство больницы, ни руководство Червоноградской Объединенной территориальной общины (ОТО)", - пишет издание.
По ее словам, медики обращались и к руководителям ОТО, и к руководству области. "Ответ один - нет денег, потому что средств Национальной службе здоровья Украины
не хватает. Но мы работаем, принимаем пациентов, поэтому наша работа должна оплачиваться. Еще нам сказали: найдите себе руководителя! К этому времени назначали неэффективных руководителей, которые только наращивали долги. А теперь, когда ситуация критическая, предлагают, чтобы кто-то из врачей взял на себя руководство больницей!" - цитирует Ярович издание.
Как говорится в материале, коллектив медицинского учреждения требует аудита финансовой деятельности больницы, поскольку убеждены, что к такому плачевному состоянию заведение довели из-за неэффективного использования средств. Кроме того, в прошлом году во время карантина бывший руководитель уволил более трех десятков работников, поэтому 19 человек подали в суд. Три человека уже выиграли дела и получают компенсации.
"Несмотря на объявленную голодовку, медики и дальше будут принимать пациентов", - пишет издание.