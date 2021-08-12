https://ria.ru/20210812/lukashenko-1745492985.html

Лукашенко поручил чиновникам "не проспать" c экспортом вакцины от COVID-19

Лукашенко поручил чиновникам "не проспать" c экспортом вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021

Лукашенко поручил чиновникам "не проспать" c экспортом вакцины от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновником оперативно развернуть производство белорусской вакцины против нового коронавируса и "не проспать"... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:28

2021-08-12T15:28

2021-08-12T15:28

распространение коронавируса

белоруссия

александр лукашенко

министерство здравоохранения белоруссии

коронавирус covid-19

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МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновником оперативно развернуть производство белорусской вакцины против нового коронавируса и "не проспать" момент для организации ее экспорта.В апреле Лукашенко подписал распоряжение о создании в Белоруссии собственной вакцины против коронавируса в 2021-2023 годах. Согласно ранее озвученному графику, белорусские специалисты должны получить опытно-промышленную партию в конце этого года, а первую промышленную партию - в 2022 году. По информации минздрава Белоруссии, прототип вакцины уже готов. Вскоре пройдут доклинические испытания, затем фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, потом производство - все это займет минимум год."Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы. На планете уже больше 7 миллиардов человек. При этом западные производители заявили, что поднимают цену. Отсюда вывод – спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся - значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов", - приводит слова белорусского президента его пресс-служба. В четверг, по ее данным, Лукашенко посетил ОАО "БелВитунифарм" в Витебском районе, где планируется организовать производство белорусской вакцины от COVID-19.В свою очередь агентство Белта передает, что республика планирует развивать базу для производства разных вакцин. "Не только от COVID-19. Сегодня - да. Сегодня вопрос производства собственной вакцины от COVID-19. Но мы создаем производство всех вакцин. Сегодня это ковид, а завтра другая какая-то будет зараза. Но у нас должно быть готово производство. Как в России", - поставил задачу Лукашенко.Также он затронул тему производства некоторых вакцин для животных, в том числе против африканской чумы свиней. "Мы договаривались, что будем работать в этом направлении. Как меня проинформировали, вакцина есть ", - сказал президент.

https://ria.ru/20210812/vaktsinatsiya-1745477091.html

https://ria.ru/20210701/belorussiya-1739475919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, александр лукашенко, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирус covid-19