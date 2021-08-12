https://ria.ru/20210812/lukashenko-1745492985.html
Лукашенко поручил чиновникам "не проспать" c экспортом вакцины от COVID-19
Лукашенко поручил чиновникам "не проспать" c экспортом вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021
Лукашенко поручил чиновникам "не проспать" c экспортом вакцины от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновником оперативно развернуть производство белорусской вакцины против нового коронавируса и "не проспать"... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:28
2021-08-12T15:28
2021-08-12T15:28
распространение коронавируса
белоруссия
александр лукашенко
министерство здравоохранения белоруссии
коронавирус covid-19
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МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновником оперативно развернуть производство белорусской вакцины против нового коронавируса и "не проспать" момент для организации ее экспорта.В апреле Лукашенко подписал распоряжение о создании в Белоруссии собственной вакцины против коронавируса в 2021-2023 годах. Согласно ранее озвученному графику, белорусские специалисты должны получить опытно-промышленную партию в конце этого года, а первую промышленную партию - в 2022 году. По информации минздрава Белоруссии, прототип вакцины уже готов. Вскоре пройдут доклинические испытания, затем фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, потом производство - все это займет минимум год."Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы. На планете уже больше 7 миллиардов человек. При этом западные производители заявили, что поднимают цену. Отсюда вывод – спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся - значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов", - приводит слова белорусского президента его пресс-служба. В четверг, по ее данным, Лукашенко посетил ОАО "БелВитунифарм" в Витебском районе, где планируется организовать производство белорусской вакцины от COVID-19.В свою очередь агентство Белта передает, что республика планирует развивать базу для производства разных вакцин. "Не только от COVID-19. Сегодня - да. Сегодня вопрос производства собственной вакцины от COVID-19. Но мы создаем производство всех вакцин. Сегодня это ковид, а завтра другая какая-то будет зараза. Но у нас должно быть готово производство. Как в России", - поставил задачу Лукашенко.Также он затронул тему производства некоторых вакцин для животных, в том числе против африканской чумы свиней. "Мы договаривались, что будем работать в этом направлении. Как меня проинформировали, вакцина есть ", - сказал президент.
https://ria.ru/20210812/vaktsinatsiya-1745477091.html
https://ria.ru/20210701/belorussiya-1739475919.html
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РИА Новости
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белоруссия, александр лукашенко, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирус covid-19
Лукашенко поручил чиновникам "не проспать" c экспортом вакцины от COVID-19
Президент Белоруссии Лукашенко поручил чиновникам "не проспать" c экспортом вакцины от COVID-19
МИНСК, 12 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
поручил чиновником оперативно развернуть производство белорусской вакцины против нового коронавируса и "не проспать" момент для организации ее экспорта.
В апреле Лукашенко подписал распоряжение о создании в Белоруссии
собственной вакцины против коронавируса в 2021-2023 годах. Согласно ранее озвученному графику, белорусские специалисты должны получить опытно-промышленную партию в конце этого года, а первую промышленную партию - в 2022 году. По информации минздрава Белоруссии
, прототип вакцины уже готов. Вскоре пройдут доклинические испытания, затем фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, потом производство - все это займет минимум год.
"Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы. На планете уже больше 7 миллиардов человек. При этом западные производители заявили, что поднимают цену. Отсюда вывод – спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся - значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов", - приводит слова белорусского президента его пресс-служба. В четверг, по ее данным, Лукашенко посетил ОАО "БелВитунифарм" в Витебском районе, где планируется организовать производство белорусской вакцины от COVID-19.
В свою очередь агентство Белта передает, что республика планирует развивать базу для производства разных вакцин. "Не только от COVID-19. Сегодня - да. Сегодня вопрос производства собственной вакцины от COVID-19. Но мы создаем производство всех вакцин. Сегодня это ковид, а завтра другая какая-то будет зараза. Но у нас должно быть готово производство. Как в России", - поставил задачу Лукашенко.
Также он затронул тему производства некоторых вакцин для животных, в том числе против африканской чумы свиней. "Мы договаривались, что будем работать в этом направлении. Как меня проинформировали, вакцина есть ", - сказал президент.