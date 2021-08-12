https://ria.ru/20210812/liven-1745422922.html

В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 12.08.2021

В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

На Москву обрушился сильный ливень, за сутки выпало 47% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T07:31

2021-08-12T07:31

2021-08-12T07:31

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На Москву обрушился сильный ливень, за сутки выпало 47% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, много дождевой воды досталось и Подмосковью: Долгопрудный – 31 миллиметр, Сергиев Посад – 27 миллиметров, Дмитров – 25 миллиметров."В течение дня в Москве может выпасть еще до 5-7 миллиметров осадков, а значит, возможно, что 12 августа станет самым дождливым с 1948 года. Суточный рекорд осадков для 12 августа пока принадлежит 1980 году, когда было зарегистрировано 38,2 миллиметра. Рекорд суточных дождей для всего августа - 88 миллиметров в 2016 году", - отметил синоптик.

https://ria.ru/20210812/pogoda-1745415743.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода