В Москве за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
На Москву обрушился сильный ливень, за сутки выпало 47 процентов от месячной нормы осадков
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На Москву обрушился сильный ливень, за сутки выпало 47% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За минувшие сутки на столичный регион обрушился сильный ливень, наибольшее количество которого пришлось на темное время суток. Так, например, на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 36 миллиметров, что составляет 47% от месячной нормы, из них 31 миллиметр – это с 21.00 11 августа до 06.00 12 августа. На других московских метеостанциях в осадкомеры попало: Балчуг – 34 миллиметра, Теплый Стан – 32 миллиметра, Тушино – 28 миллиметров", - рассказал Тишковец.
По его словам, много дождевой воды досталось и Подмосковью: Долгопрудный – 31 миллиметр, Сергиев Посад – 27 миллиметров, Дмитров – 25 миллиметров.
"В течение дня в Москве может выпасть еще до 5-7 миллиметров осадков, а значит, возможно, что 12 августа станет самым дождливым с 1948 года. Суточный рекорд осадков для 12 августа пока принадлежит 1980 году, когда было зарегистрировано 38,2 миллиметра. Рекорд суточных дождей для всего августа - 88 миллиметров в 2016 году", - отметил синоптик.