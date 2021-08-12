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В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками - РИА Новости, 12.08.2021
В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
Глава белорусского госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что литовские пограничники на фоне ухудшения отношений двух стран из-за миграционного кризиса... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:04
2021-08-12T15:04
в мире
литва
белоруссия
евросоюз
госпогранкомитет белоруссии
мигранты
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МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Глава белорусского госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что литовские пограничники на фоне ухудшения отношений двух стран из-за миграционного кризиса перестали выходить на связь с белорусскими коллегами.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил"."Еще недавно мы с ними взаимодействовали очень плотно по всем профессиональным темам. Сейчас контактов практически нет. На контакт они не идут, а нам, может, и не надо. Хотели бы позвонить, позвонили. А бежать впереди телеги я не собираюсь", - приводит Sputnik Беларусь слова Лаппо.За последнее время ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство". После этого по поручению Лукашенко охрана госграницы была усилена.Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в связи с заявлением Минска о смерти мигранта из Ирака утверждал, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.
https://ria.ru/20210806/litva-1744721978.html
https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html
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в мире, литва, белоруссия, евросоюз, госпогранкомитет белоруссии, мигранты
15:04 12.08.2021
 
В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками

Глава госпогранкомитета Белоруссии Лаппо: Литва из-за миграционного кризиса не выходит на связь

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Глава белорусского госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что литовские пограничники на фоне ухудшения отношений двух стран из-за миграционного кризиса перестали выходить на связь с белорусскими коллегами.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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"Еще недавно мы с ними взаимодействовали очень плотно по всем профессиональным темам. Сейчас контактов практически нет. На контакт они не идут, а нам, может, и не надо. Хотели бы позвонить, позвонили. А бежать впереди телеги я не собираюсь", - приводит Sputnik Беларусь слова Лаппо.
За последнее время ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство". После этого по поручению Лукашенко охрана госграницы была усилена.
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в связи с заявлением Минска о смерти мигранта из Ирака утверждал, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.
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