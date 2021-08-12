https://ria.ru/20210812/litva-1745488673.html

В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками

В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками - РИА Новости, 12.08.2021

В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками

Глава белорусского госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что литовские пограничники на фоне ухудшения отношений двух стран из-за миграционного кризиса... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:04

2021-08-12T15:04

2021-08-12T15:04

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МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Глава белорусского госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что литовские пограничники на фоне ухудшения отношений двух стран из-за миграционного кризиса перестали выходить на связь с белорусскими коллегами.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил"."Еще недавно мы с ними взаимодействовали очень плотно по всем профессиональным темам. Сейчас контактов практически нет. На контакт они не идут, а нам, может, и не надо. Хотели бы позвонить, позвонили. А бежать впереди телеги я не собираюсь", - приводит Sputnik Беларусь слова Лаппо.За последнее время ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию. При этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант из Ирака. Он был в тяжелом физическом состоянии и впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство". После этого по поручению Лукашенко охрана госграницы была усилена.Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в связи с заявлением Минска о смерти мигранта из Ирака утверждал, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, ни в кого не стреляли.

https://ria.ru/20210806/litva-1744721978.html

https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html

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в мире, литва, белоруссия, евросоюз, госпогранкомитет белоруссии, мигранты