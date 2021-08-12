14:48 12.08.2021 (обновлено: 15:15 12.08.2021)
Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
Министр иностранных дел Лавров: Крым как часть России входит в состав Союзного государства
СУДАК, 12 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма, заявил, что полуостров как часть России входит в состав Союзного государства с Белоруссией.
"У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и РФ в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству, Республика Крым - это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", - сказал он журналистам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник заявил, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
Позже госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что рассчитывает, что нынешние и будущие реалии позволят Минску прийти к оптимальному формату взаимодействия с Крымом.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".