https://ria.ru/20210812/lavrov-1745486315.html

Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме

Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме - РИА Новости, 12.08.2021

Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма, заявил, что полуостров как часть России входит в... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:48

2021-08-12T14:48

2021-08-12T15:15

белоруссия

сергей лавров

александр лукашенко

россия

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СУДАК, 12 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма, заявил, что полуостров как часть России входит в состав Союзного государства с Белоруссией."У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и РФ в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству, Республика Крым - это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", - сказал он журналистам.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник заявил, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.Позже госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что рассчитывает, что нынешние и будущие реалии позволят Минску прийти к оптимальному формату взаимодействия с Крымом.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210812/lavrov-1745483882.html

https://ria.ru/20210812/krym-1745417888.html

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белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко, россия