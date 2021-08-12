https://ria.ru/20210812/lavrov-1745485740.html

Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула

Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула - РИА Новости, 12.08.2021

Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула

Москва полагается на оценки ЦРУ в вопросе того, что Кабул может пасть в течение нескольких месяцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:45

2021-08-12T14:45

2021-08-12T14:55

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СУДАК (Крым), 12 авг - РИА Новости. Москва полагается на оценки ЦРУ в вопросе того, что Кабул может пасть в течение нескольких месяцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Агентство Рейтер в среду со ссылкой на источники сообщило, что, согласно разведданным США, движение "Талибан"* может в течение месяца блокировать Кабул, а через 90 дней - взять его."Поскольку все, что происходит в Афганистане, - это результат двадцатилетнего пребывания США, полагаемся на оценки ЦРУ", - сказал Лавров журналистам.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что боев за Кабул не будет, если власти страны изменят свою линию по вопросу начала содержательных переговоров с талибами о будущем устройстве страны. По его словам, захват "Талибаном"* значительных территорий в Афганистане не означает, что "надо впадать в панику" и что власти в Кабуле рискуют быть свергнутыми: боевые действия могут продлиться еще два месяца, в течение которых талибы возьмут под свой контроль еще несколько провинций, но это не будет означать, что они станут полновластными хозяевами страны.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с "Талибаном"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210811/afganistan-1745276526.html

https://ria.ru/20210807/afganistan-1744808593.html

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