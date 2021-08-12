https://ria.ru/20210812/lavrov-1745484797.html
Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха
Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха - РИА Новости, 12.08.2021
Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о любом блюде и месте, где любит отдыхать. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:38
2021-08-12T14:38
2021-08-12T14:38
сергей лавров
россия
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СУДАК, 12 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о любом блюде и месте, где любит отдыхать.В ходе выступления на арт-кластере "Таврида" в Крыму министру задали вопрос о его любимом блюде. Лавров назвал борщ.Отвечая на вопрос об отдыхе, министр рассказал, что раньше больше катался на лыжах, сейчас - меньше."Пока получается это делать, ненадолго, правда, дней 10-12 в году, но стараюсь", - сказал министр.
https://ria.ru/20210322/tuva-1602328203.html
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сергей лавров, россия
Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха
Глава МИД Лавров: иногда езжу к товарищу в охотничье хозяйство, посмотреть на природу
СУДАК, 12 авг - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
рассказал о любом блюде и месте, где любит отдыхать.
В ходе выступления на арт-кластере "Таврида" в Крыму министру задали вопрос о его любимом блюде. Лавров назвал борщ.
Отвечая на вопрос об отдыхе, министр рассказал, что раньше больше катался на лыжах, сейчас - меньше.
"Иногда езжу к товарищу в охотничье хозяйство, посмотреть на природу, а летом - Сибирь, я обожаю Алтай, река Катунь моя любимая", - рассказал Лавров.
"Пока получается это делать, ненадолго, правда, дней 10-12 в году, но стараюсь", - сказал министр.