https://ria.ru/20210812/lavrov-1745484797.html

Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха

Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха - РИА Новости, 12.08.2021

Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о любом блюде и месте, где любит отдыхать. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:38

2021-08-12T14:38

2021-08-12T14:38

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742378705_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_a5e0595138847ad5c00212ae6ced5f91.jpg

СУДАК, 12 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о любом блюде и месте, где любит отдыхать.В ходе выступления на арт-кластере "Таврида" в Крыму министру задали вопрос о его любимом блюде. Лавров назвал борщ.Отвечая на вопрос об отдыхе, министр рассказал, что раньше больше катался на лыжах, сейчас - меньше."Пока получается это делать, ненадолго, правда, дней 10-12 в году, но стараюсь", - сказал министр.

https://ria.ru/20210322/tuva-1602328203.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия