Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной
Глава МИД Лавров: позиция Запада по Крыму позорная, результаты референдума пытаются оскорбить
СУДАК (Крым), 12 авг – РИА Новости. Позиция Запада по Крыму является позорной, после прошедшего референдума волеизъявление крымского народа пытаются оскорбить, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы видели, когда мы поддержали абсолютно свободное волеизъявление крымчан, как отреагировал Запад, как было забыто мгновенно, что договоренность, достигнутая тогдашним президентом (Украины Виктором – ред.) Януковичем и лидерами оппозиции, которая была гарантирована Францией, Германией, Польшей, Евросоюзом, была гарантирована Соединенными Штатами, – и эту договоренность оппозиция на утром растоптала", - сказал Лавров в ходе выступления в арт-кластере "Таврида".
Он отметил, что когда Россия попросила гарантов образумить оппозиционеров и вернуться к выполнению того, под чем подписались западные структуры, "они развели руками: ну вот как бы знаете, демократия восторжествовала".
"Когда произошел референдум, при нашей, конечно же, поддержке, потому что военнослужащие нашей военной базы обеспечивали порядок, и благодаря им это (голосование не референдуме – ред.) прошло бескровно, нам вдруг стали говорить: "Вы аннексировали Крым". Это настолько позорная позиция наших западных партнеров, которые поощрили этот переворот. С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободные чувства, свободные волеизъявления народа Крыма", - добавил Лавров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".