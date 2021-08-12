https://ria.ru/20210812/lavrov-1745483882.html

Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной

Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной - РИА Новости, 12.08.2021

Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной

Позиция Запада по Крыму является позорной, после прошедшего референдума волеизъявление крымского народа пытаются оскорбить, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:32

2021-08-12T14:32

2021-08-12T14:32

в мире

владимир путин

сергей лавров

россия

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СУДАК (Крым), 12 авг – РИА Новости. Позиция Запада по Крыму является позорной, после прошедшего референдума волеизъявление крымского народа пытаются оскорбить, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы видели, когда мы поддержали абсолютно свободное волеизъявление крымчан, как отреагировал Запад, как было забыто мгновенно, что договоренность, достигнутая тогдашним президентом (Украины Виктором – ред.) Януковичем и лидерами оппозиции, которая была гарантирована Францией, Германией, Польшей, Евросоюзом, была гарантирована Соединенными Штатами, – и эту договоренность оппозиция на утром растоптала", - сказал Лавров в ходе выступления в арт-кластере "Таврида".Он отметил, что когда Россия попросила гарантов образумить оппозиционеров и вернуться к выполнению того, под чем подписались западные структуры, "они развели руками: ну вот как бы знаете, демократия восторжествовала".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210812/lavrov-1745478446.html

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в мире, владимир путин, сергей лавров, россия