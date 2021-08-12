Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/lavrov-1745482888.html
Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым
Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым - РИА Новости, 12.08.2021
Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находящийся в эти дни в Крыму, заявил, что его поездка на полуостров никак не может быть официальным визитом, "это... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:26
2021-08-12T14:26
в мире
республика крым
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740932743_0:68:3077:1799_1920x0_80_0_0_87342e77675eed5373bd223ab8635b53.jpg
СУДАК, 12 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находящийся в эти дни в Крыму, заявил, что его поездка на полуостров никак не может быть официальным визитом, "это наша страна".В ходе выступления на арт-кластере "Таврида" Лаврову пришлось дважды поправить ведущего. Сначала, когда тот отметил, что, по его информации, министр в Крыму впервые."Нет, отнюдь не впервые", - возразил глава МИД.Тогда ведущий решил уточнить: "С официальным визитом?""У меня не официальный визит сейчас. Это наша страна. Мы по своей стране с официальными визитами не ездим", - подчеркнул Лавров.В четверг он встречается с участниками фестиваля.
https://ria.ru/20210812/krym-1745417888.html
https://ria.ru/20210811/krym-1745284178.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740932743_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_f877dd02e6a221df9c450645f07efd0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, республика крым, сергей лавров, россия
14:26 12.08.2021
 
Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым

Глава МИД Лавров: поездка в Крым никак не может быть официальным визитом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СУДАК, 12 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находящийся в эти дни в Крыму, заявил, что его поездка на полуостров никак не может быть официальным визитом, "это наша страна".
В ходе выступления на арт-кластере "Таврида" Лаврову пришлось дважды поправить ведущего. Сначала, когда тот отметил, что, по его информации, министр в Крыму впервые.
Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
03:18
В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
"Нет, отнюдь не впервые", - возразил глава МИД.
Тогда ведущий решил уточнить: "С официальным визитом?"
"У меня не официальный визит сейчас. Это наша страна. Мы по своей стране с официальными визитами не ездим", - подчеркнул Лавров.
В четверг он встречается с участниками фестиваля.
Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 07:03
Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций
 
В миреРеспублика КрымСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД
15:13Талибы заявили о готовности присутствовать в правительстве Афганистана
15:06Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей
15:05Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
15:04В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
14:45Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула
14:43Лавров шуткой ответил на стереотипы о России
14:42Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России
14:38Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха
14:35Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем
14:32Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной
14:30В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком
14:29Семье мальчика из Киргизии помогут переехать в Россию, заявили в РПЦ
Лента новостейМолния