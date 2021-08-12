https://ria.ru/20210812/lavrov-1745482888.html
Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым
Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым - РИА Новости, 12.08.2021
Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находящийся в эти дни в Крыму, заявил, что его поездка на полуостров никак не может быть официальным визитом, "это... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:26
2021-08-12T14:26
2021-08-12T14:26
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СУДАК, 12 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находящийся в эти дни в Крыму, заявил, что его поездка на полуостров никак не может быть официальным визитом, "это наша страна".В ходе выступления на арт-кластере "Таврида" Лаврову пришлось дважды поправить ведущего. Сначала, когда тот отметил, что, по его информации, министр в Крыму впервые."Нет, отнюдь не впервые", - возразил глава МИД.Тогда ведущий решил уточнить: "С официальным визитом?""У меня не официальный визит сейчас. Это наша страна. Мы по своей стране с официальными визитами не ездим", - подчеркнул Лавров.В четверг он встречается с участниками фестиваля.
https://ria.ru/20210812/krym-1745417888.html
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в мире, республика крым, сергей лавров, россия
Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым
Глава МИД Лавров: поездка в Крым никак не может быть официальным визитом