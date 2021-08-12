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Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек

Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек - РИА Новости, 12.08.2021

Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 28 копеек - до 86,3457 рубля, курс доллара - на 40,24 копейки, до 73,5671 рубля,... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:55

2021-08-12T12:55

2021-08-12T12:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

динамика курсов валют

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 28 копеек - до 86,3457 рубля, курс доллара - на 40,24 копейки, до 73,5671 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 34,73 копейки, составив 79,3175 рубля.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия