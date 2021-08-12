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Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек - РИА Новости, 12.08.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 28 копеек - до 86,3457 рубля, курс доллара - на 40,24 копейки, до 73,5671 рубля,... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:55
2021-08-12T12:55
2021-08-12T12:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 28 копеек - до 86,3457 рубля, курс доллара - на 40,24 копейки, до 73,5671 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 34,73 копейки, составив 79,3175 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек, до 86,35 рубля