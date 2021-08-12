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Аксенов назвал слова Зеленского о "Крымской платформе" бредом сумасшедшего
Аксенов назвал слова Зеленского о "Крымской платформе" бредом сумасшедшего - РИА Новости, 12.08.2021
Аксенов назвал слова Зеленского о "Крымской платформе" бредом сумасшедшего
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у Украины нет никакой возможности вернуть полуостров, проведение международного саммита "Крымская платформа" ничего не... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:08
2021-08-12T16:13
в мире
украина
киев
республика крым
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у Украины нет никакой возможности вернуть полуостров, проведение международного саммита "Крымская платформа" ничего не изменит.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о запуске так называемой "Крымской платформы", в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымской платформы" шабашем."Крымская платформа" вся рассчитана на то, что мы сами себя утопим. Они все понимают, что никаких планов и возможностей вернуть Крым военным путем нет, это невозможно ни для кого, ни для одной страны мира. Мы навсегда вернулись на свою историческую родину", - сказал Аксенов во время прямой линии.По его словам, киевские власти рассчитывают, что в Крыму упадет уровень жизни и население задумается о возращении на Украину."Бред сумасшедшего. При всех наших недостатках мы движемся точно быстрее чем украинские власти… Мы никогда не вернемся на Украину. Все это отрезано. Крым навсегда российский", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20210812/lavrov-1745478446.html
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в мире, украина, киев, республика крым, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), россия
16:08 12.08.2021 (обновлено: 16:13 12.08.2021)
 
Аксенов назвал слова Зеленского о "Крымской платформе" бредом сумасшедшего

Глава Крыма Аксенов: никакие саммиты ничего не изменят, полуостров навсегда останется российским

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у Украины нет никакой возможности вернуть полуостров, проведение международного саммита "Крымская платформа" ничего не изменит.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о запуске так называемой "Крымской платформы", в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымской платформы" шабашем.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
Вчера, 14:06
Лавров назвал планируемый Киевом форум "Крымской платформы" шабашем
"Крымская платформа" вся рассчитана на то, что мы сами себя утопим. Они все понимают, что никаких планов и возможностей вернуть Крым военным путем нет, это невозможно ни для кого, ни для одной страны мира. Мы навсегда вернулись на свою историческую родину", - сказал Аксенов во время прямой линии.
По его словам, киевские власти рассчитывают, что в Крыму упадет уровень жизни и население задумается о возращении на Украину.
"Бред сумасшедшего. При всех наших недостатках мы движемся точно быстрее чем украинские власти… Мы никогда не вернемся на Украину. Все это отрезано. Крым навсегда российский", - подчеркнул глава республики.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 12:09
Политолог призвал запретить въезд в Россию участникам "Крымской платформы"
 
В миреУкраинаКиевРеспублика КрымВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
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