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Лавров ответил на слова Лукашенко об условии признания Крыма
Лавров ответил на слова Лукашенко об условии признания Крыма - РИА Новости, 12.08.2021
Лавров ответил на слова Лукашенко об условии признания Крыма
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условии признания Крыма российским. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:03
2021-08-12T16:34
белоруссия
минск
сергей лавров
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
россия
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СУДАК, 12 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условии признания Крыма российским.Как добавил глава МИД, говоря о позиции западных стран, там прекрасно понимают, что Крым входит в состав России, но их политики подыгрывают неонацистским устремлениям киевского режима, чтобы выводить Москву из равновесия.В понедельник Лукашенко заявил, что "признает Крым" только после того, как "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию".При этом белорусский лидер добавил, что у него "развязаны руки" и он вполне может переступить через Будапештский меморандум.В свою очередь, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил надежду, что реальная ситуация позволит Минску прийти к оптимальному формату взаимодействия с Крымом.Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Украине безопасность.
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/krym-1745154319.html
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белоруссия, минск, сергей лавров, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, россия
16:03 12.08.2021 (обновлено: 16:34 12.08.2021)
 

Лавров ответил на слова Лукашенко об условии признания Крыма

© РИА Новости / Юлий Ахромеев / Перейти в фотобанкКазантипский природный заповедник
Казантипский природный заповедник - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
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СУДАК, 12 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условии признания Крыма российским.

"У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и России в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству, Республика Крым — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с молодыми деятелями культуры и искусств из регионов РФ на форуме Таврида АРТ-2021 в городе Судак
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Как добавил глава МИД, говоря о позиции западных стран, там прекрасно понимают, что Крым входит в состав России, но их политики подыгрывают неонацистским устремлениям киевского режима, чтобы выводить Москву из равновесия.
В понедельник Лукашенко заявил, что "признает Крым" только после того, как "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию".
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Поклонская ответила Лукашенко на слова о признании Крыма
При этом белорусский лидер добавил, что у него "развязаны руки" и он вполне может переступить через Будапештский меморандум.
В свою очередь, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил надежду, что реальная ситуация позволит Минску прийти к оптимальному формату взаимодействия с Крымом.
Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Украине безопасность.
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БелоруссияМинскСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоДмитрий МезенцевРоссия
 
 
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