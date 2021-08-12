https://ria.ru/20210812/krym-1745498369.html

Лавров ответил на слова Лукашенко об условии признания Крыма

Лавров ответил на слова Лукашенко об условии признания Крыма - РИА Новости, 12.08.2021

Лавров ответил на слова Лукашенко об условии признания Крыма

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условии признания Крыма российским. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:03

2021-08-12T16:03

2021-08-12T16:34

белоруссия

минск

сергей лавров

александр лукашенко

дмитрий мезенцев

россия

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СУДАК, 12 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условии признания Крыма российским.Как добавил глава МИД, говоря о позиции западных стран, там прекрасно понимают, что Крым входит в состав России, но их политики подыгрывают неонацистским устремлениям киевского режима, чтобы выводить Москву из равновесия.В понедельник Лукашенко заявил, что "признает Крым" только после того, как "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию".При этом белорусский лидер добавил, что у него "развязаны руки" и он вполне может переступить через Будапештский меморандум.В свою очередь, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил надежду, что реальная ситуация позволит Минску прийти к оптимальному формату взаимодействия с Крымом.Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Украине безопасность.

https://radiosputnik.ria.ru/20210810/krym-1745154319.html

https://ria.ru/20210810/krym-1745259308.html

белоруссия

минск

россия

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белоруссия, минск, сергей лавров, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, россия