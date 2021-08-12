https://ria.ru/20210812/krym-1745488344.html

Аксенов оценил запасы воды в Крыму

Аксенов оценил запасы воды в Крыму - РИА Новости, 12.08.2021

Аксенов оценил запасы воды в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запасов воды в регионе хватит на ближайшие два-три года, при этом в республике продолжат реализацию мероприятий по... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:04

2021-08-12T15:04

2021-08-12T15:04

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сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запасов воды в регионе хватит на ближайшие два-три года, при этом в республике продолжат реализацию мероприятий по налаживанию устойчивого водоснабжения."Сначала нас засуха преследовала, теперь мы водой обеспечены более чем. Все водохранилища полные. При нынешних осадках уже накоплено воды в водохранилищах более чем, что позволяет не беспокоиться за ближайшие два-три года вообще. Это при том, что если не будет ничего делаться", - сказал Аксенов во время прямой линии.По его словам, федеральным центром выделены средства на ликвидацию потерь в системе водоснабжения по всей территории полуострова, что позволит добиться значительной экономии. Водоснабжение Симферополя продолжат переводить на снабжение водой из подземных источников. Ведется разработка технико-экономического обоснования на строительство двух новых водохранилищ под Симферополем (15 млн кубометров) и Алуштой (8 млн кубометров), а в Ялте планируется внедрить систему переброски воды из водопадов в водохранилища, а также построить опреснительную установку как резервную мощность."Мы все эти мероприятие не снимаем с повестки дня", - подчеркнул Аксенов.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20210730/voda-1743606917.html

https://ria.ru/20210722/uscherb-1742331750.html

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общество, симферополь, сергей аксенов (политик), алушта, россия