https://ria.ru/20210812/krym-1745467281.html

При раскопках в Крыму нашли редкую византийскую печать

При раскопках в Крыму нашли редкую византийскую печать - РИА Новости, 12.08.2021

При раскопках в Крыму нашли редкую византийскую печать

Редкую свинцовую византийскую печать нашли во время раскопок на территории княжеского дворца в Бахчисарайском районе Крыма, сообщил руководитель экспедиции,... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:03

2021-08-12T13:03

2021-08-12T13:23

александр герцен

крымский федеральный университет

культура

новости культуры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Редкую свинцовую византийскую печать нашли во время раскопок на территории княжеского дворца в Бахчисарайском районе Крыма, сообщил руководитель экспедиции, декан исторического факультета Крымского федерального университета Александр Герцен."Археологи нашли редкую свинцовую печать IX-X века, которая могла принадлежать византийскому чиновнику, на территории княжеского дворца в бывшей столице средневекового княжества Феодоро на Мангупском плато в Бахчисарайском районе Крыма", - сказал Герцен, слова которого приводит пресс-служба университета.По его словам, свинцовые печати, принадлежавшие важным лицам и чиновникам Византийской империи, являются очень редкими и имеют чрезвычайно большое значение."Ими опечатывались документы. Мы нашли еще несколько похожих изделий, но они очень сильно оплавлены. Свинец не любит высоких температур, а дворец погибал в пожаре", – подчеркнул Герцен.Кроме того, археологи обнаружили практически целую керамическую амфору IX-X века, в которой предположительно хранили вино или воду.Мангуп – средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма, который являлся столицей княжества Феодоро, сформированного в середине XIV века. В этом году археологи добрались до слоёв более раннего периода – V-VII вв, когда на Мангупском плато только начала формироваться мощная крепость. Кроме того, археологи продолжают изучение могильника, относящегося к начальному периоду освоения этой территории – концу IV-VII вв.

https://ria.ru/20210630/chuma-1739194527.html

https://ria.ru/20210410/luksor-1727674173.html

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александр герцен, крымский федеральный университет, новости культуры