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Ливни привели к новым подтоплениям в Крыму
Ливни привели к новым подтоплениям в Крыму - РИА Новости, 12.08.2021
Ливни привели к новым подтоплениям в Крыму
Ливни привели к локальным подтоплениям в селе Красногорка Ленинского района на востоке Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:45
2021-08-12T15:04
происшествия
ленинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Ливни привели к локальным подтоплениям в селе Красногорка Ленинского района на востоке Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Сильный дождь прошел в Симферопольском районе накануне вечером и переполнил местные водоемы, из-за чего между селами Краснолесье и Доброе сошла вода. Подтопило несколько домов и дворов, а также участок автодороги Симферополь — Ялта. Шесть человек эвакуировали."На место происшествия направлена оперативная группа", — отметили в ведомстве.Количество подтопленных домовладений уточняется.В Крыму на 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду.В середине июня на Крым обрушился мощный циклон, из-за осадков подтопило Керчь и Ялту, помимо этого, пострадали Феодосия, а также Ленинский и Кировский районы республики. Власти тогда ввели режим ЧС. Новый мощный циклон пришел в регион 4 июля. Тогда пострадал Бахчисарайский район на юго-западе полуострова, где выпала двухмесячная норма осадков. По оценке министерства финансов, ущерб от наводнений составил около 4,6 миллиарда рублей.
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происшествия, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:45 12.08.2021 (обновлено: 15:04 12.08.2021)
 
Ливни привели к новым подтоплениям в Крыму

Сильные дожди привели к подтоплениям на востоке Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМестный житель проходит мимо упавшего дерева после сильных дождей и оползней в Бахчисарайском районе
Местный житель проходит мимо упавшего дерева после сильных дождей и оползней в Бахчисарайском районе - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Ливни привели к локальным подтоплениям в селе Красногорка Ленинского района на востоке Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Сильный дождь прошел в Симферопольском районе накануне вечером и переполнил местные водоемы, из-за чего между селами Краснолесье и Доброе сошла вода. Подтопило несколько домов и дворов, а также участок автодороги Симферополь — Ялта. Шесть человек эвакуировали.
"На место происшествия направлена оперативная группа", — отметили в ведомстве.
Количество подтопленных домовладений уточняется.
В Крыму на 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду.
В середине июня на Крым обрушился мощный циклон, из-за осадков подтопило Керчь и Ялту, помимо этого, пострадали Феодосия, а также Ленинский и Кировский районы республики. Власти тогда ввели режим ЧС. Новый мощный циклон пришел в регион 4 июля. Тогда пострадал Бахчисарайский район на юго-западе полуострова, где выпала двухмесячная норма осадков. По оценке министерства финансов, ущерб от наводнений составил около 4,6 миллиарда рублей.
Смерч - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 17:18
Жителей Кубани предупредили о смерчах и подтоплениях
 
ПроисшествияЛенинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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