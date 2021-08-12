https://ria.ru/20210812/krym-1745453071.html
Ливни привели к новым подтоплениям в Крыму
Ливни привели к новым подтоплениям в Крыму - РИА Новости, 12.08.2021
Ливни привели к новым подтоплениям в Крыму
Ливни привели к локальным подтоплениям в селе Красногорка Ленинского района на востоке Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:45
2021-08-12T11:45
2021-08-12T15:04
происшествия
ленинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Ливни привели к локальным подтоплениям в селе Красногорка Ленинского района на востоке Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Сильный дождь прошел в Симферопольском районе накануне вечером и переполнил местные водоемы, из-за чего между селами Краснолесье и Доброе сошла вода. Подтопило несколько домов и дворов, а также участок автодороги Симферополь — Ялта. Шесть человек эвакуировали."На место происшествия направлена оперативная группа", — отметили в ведомстве.Количество подтопленных домовладений уточняется.В Крыму на 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду.В середине июня на Крым обрушился мощный циклон, из-за осадков подтопило Керчь и Ялту, помимо этого, пострадали Феодосия, а также Ленинский и Кировский районы республики. Власти тогда ввели режим ЧС. Новый мощный циклон пришел в регион 4 июля. Тогда пострадал Бахчисарайский район на юго-западе полуострова, где выпала двухмесячная норма осадков. По оценке министерства финансов, ущерб от наводнений составил около 4,6 миллиарда рублей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:45 12.08.2021 (обновлено: 15:04 12.08.2021)
Ливни привели к новым подтоплениям в Крыму
Сильные дожди привели к подтоплениям на востоке Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости.
Ливни привели к локальным подтоплениям в селе Красногорка Ленинского района
на востоке Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС
.
Сильный дождь прошел в Симферопольском районе накануне вечером и переполнил местные водоемы, из-за чего между селами Краснолесье и Доброе сошла вода. Подтопило несколько домов и дворов, а также участок автодороги Симферополь — Ялта. Шесть человек эвакуировали.
"На место происшествия направлена оперативная группа", — отметили в ведомстве.
Количество подтопленных домовладений уточняется.
В Крыму на 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду.
В середине июня на Крым обрушился мощный циклон, из-за осадков подтопило Керчь и Ялту, помимо этого, пострадали Феодосия, а также Ленинский и Кировский районы республики. Власти тогда ввели режим ЧС. Новый мощный циклон пришел в регион 4 июля. Тогда пострадал Бахчисарайский район на юго-западе полуострова, где выпала двухмесячная норма осадков. По оценке министерства финансов, ущерб от наводнений составил около 4,6 миллиарда рублей.