https://ria.ru/20210812/krym-1745453071.html

Ливни привели к новым подтоплениям в Крыму

Ливни привели к новым подтоплениям в Крыму - РИА Новости, 12.08.2021

Ливни привели к новым подтоплениям в Крыму

Ливни привели к локальным подтоплениям в селе Красногорка Ленинского района на востоке Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:45

2021-08-12T11:45

2021-08-12T15:04

происшествия

ленинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Ливни привели к локальным подтоплениям в селе Красногорка Ленинского района на востоке Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Сильный дождь прошел в Симферопольском районе накануне вечером и переполнил местные водоемы, из-за чего между селами Краснолесье и Доброе сошла вода. Подтопило несколько домов и дворов, а также участок автодороги Симферополь — Ялта. Шесть человек эвакуировали."На место происшествия направлена оперативная группа", — отметили в ведомстве.Количество подтопленных домовладений уточняется.В Крыму на 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду.В середине июня на Крым обрушился мощный циклон, из-за осадков подтопило Керчь и Ялту, помимо этого, пострадали Феодосия, а также Ленинский и Кировский районы республики. Власти тогда ввели режим ЧС. Новый мощный циклон пришел в регион 4 июля. Тогда пострадал Бахчисарайский район на юго-западе полуострова, где выпала двухмесячная норма осадков. По оценке министерства финансов, ущерб от наводнений составил около 4,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210811/kuban-1745370314.html

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)