03:18 12.08.2021 (обновлено: 10:13 12.08.2021)
В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
Вице-премьер Крыма Мурадов пригрозил участникам "Крымской платформы" болезненными последствиями
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что международный саммит "Крымская платформа" может обернуться для его участников болезненными последствиями.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о запуске так называемой "Крымской платформы", во время которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию нескольким государствам, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.
"Крымская платформа" — это не просто провокация. Поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды", — сказал РИА Новости Мурадов.
По мнению постпреда, ограничительными мерами могли бы стать наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию России.
"Государствам-участникам саммита нужно четко донести, что они, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам государств", — подчеркнул Мурадов.
Он заключил, что принятие решений по этим вопросам находится в сфере компетенции федеральных властей.