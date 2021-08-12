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В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях

В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях - РИА Новости, 12.08.2021

В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что международный саммит "Крымская платформа" РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T03:18

2021-08-12T03:18

2021-08-12T10:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что международный саммит "Крымская платформа" может обернуться для его участников болезненными последствиями.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о запуске так называемой "Крымской платформы", во время которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию нескольким государствам, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.По мнению постпреда, ограничительными мерами могли бы стать наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию России."Государствам-участникам саммита нужно четко донести, что они, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам государств", — подчеркнул Мурадов.Он заключил, что принятие решений по этим вопросам находится в сфере компетенции федеральных властей.

https://ria.ru/20210811/ukraina-1745248526.html

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