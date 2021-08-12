https://ria.ru/20210812/krushenie-1745444964.html

Инспектор рассказал о спасении людей после крушения Ми-8 на Камчатке

Инспектор рассказал о спасении людей после крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021

Инспектор рассказал о спасении людей после крушения Ми-8 на Камчатке

Инспектор Кроноцкого заповедника на Камчатке рассказал о том, что из-за густого тумана момент падения Ми-8 в Курильское озеро не был виден, но после звука удара РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:01

2021-08-12T11:01

2021-08-12T11:01

происшествия

петропавловск-камчатский

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Инспектор Кроноцкого заповедника на Камчатке рассказал о том, что из-за густого тумана момент падения Ми-8 в Курильское озеро не был виден, но после звука удара лопастей о воду инспекторы спустили катера и добрались до людей через три-четыре минуты.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Находясь на кордоне Озерный, мы услышали звук приближающегося вертолета. Был очень густой туман, около 100 метров видимость. После чего мы услышали, предположительно, как лопасти вертолета ударились о воду. Видеть мы это не видели. После мы спустили катера и через три-четыре минуты добрались на место крушения", - сказал участковый государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Евгений Денгес, чей видеокомментарий журналистам предоставили в пресс-службе ФГБУ.По его словам, в озере инспекторы обнаружили восемь человек. Тут же их достали, двое были в тяжелом состоянии. "Доставили на кордон людей, была оказана первая необходимая помощь", - добавил инспектор.

https://ria.ru/20210812/krushenie-1745431338.html

https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html

петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае