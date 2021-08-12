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Инспектор рассказал о спасении людей после крушения Ми-8 на Камчатке
Инспектор рассказал о спасении людей после крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021
Инспектор рассказал о спасении людей после крушения Ми-8 на Камчатке
Инспектор Кроноцкого заповедника на Камчатке рассказал о том, что из-за густого тумана момент падения Ми-8 в Курильское озеро не был виден, но после звука удара РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:01
2021-08-12T11:01
происшествия
петропавловск-камчатский
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Инспектор Кроноцкого заповедника на Камчатке рассказал о том, что из-за густого тумана момент падения Ми-8 в Курильское озеро не был виден, но после звука удара лопастей о воду инспекторы спустили катера и добрались до людей через три-четыре минуты.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Находясь на кордоне Озерный, мы услышали звук приближающегося вертолета. Был очень густой туман, около 100 метров видимость. После чего мы услышали, предположительно, как лопасти вертолета ударились о воду. Видеть мы это не видели. После мы спустили катера и через три-четыре минуты добрались на место крушения", - сказал участковый государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Евгений Денгес, чей видеокомментарий журналистам предоставили в пресс-службе ФГБУ.По его словам, в озере инспекторы обнаружили восемь человек. Тут же их достали, двое были в тяжелом состоянии. "Доставили на кордон людей, была оказана первая необходимая помощь", - добавил инспектор.
https://ria.ru/20210812/krushenie-1745431338.html
https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
11:01 12.08.2021
 
Инспектор рассказал о спасении людей после крушения Ми-8 на Камчатке

Инспектор Кроноцкого заповедника Денгес: момент падения Ми-8 в Курильское озеро не был виден

© РИА Новости / ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" / Перейти в фотобанкПоисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Инспектор Кроноцкого заповедника на Камчатке рассказал о том, что из-за густого тумана момент падения Ми-8 в Курильское озеро не был виден, но после звука удара лопастей о воду инспекторы спустили катера и добрались до людей через три-четыре минуты.
В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ направляются к месту крушения вертолета Ми-8 в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
09:36
Глава Камчатки рассказал о поисках после крушения Ми-8
"Находясь на кордоне Озерный, мы услышали звук приближающегося вертолета. Был очень густой туман, около 100 метров видимость. После чего мы услышали, предположительно, как лопасти вертолета ударились о воду. Видеть мы это не видели. После мы спустили катера и через три-четыре минуты добрались на место крушения", - сказал участковый государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Евгений Денгес, чей видеокомментарий журналистам предоставили в пресс-службе ФГБУ.
По его словам, в озере инспекторы обнаружили восемь человек. Тут же их достали, двое были в тяжелом состоянии. "Доставили на кордон людей, была оказана первая необходимая помощь", - добавил инспектор.
Кадры с места крушения Ми-8 в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
08:30
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийМи-8Крушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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