https://ria.ru/20210812/krasnodar-1745461773.html

Житель Краснодара выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа

Житель Краснодара выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа - РИА Новости, 12.08.2021

Житель Краснодара выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа

Рекордный для государственной лотереи "Все или ничего" выигрыш в 36 миллионов рублей "ушел" жителю Краснодара, который отметил в билете из 24 чисел 12 и ни одно РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:30

2021-08-12T12:30

2021-08-12T12:36

общество

краснодар

столото

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Рекордный для государственной лотереи "Все или ничего" выигрыш в 36 миллионов рублей "ушел" жителю Краснодара, который отметил в билете из 24 чисел 12 и ни одно из них не выпало, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе лотерей "Столото"."В государственной лотерее "Все или ничего" 11 августа был разыгран рекордный для данной лотереи суперприз в размере 36 миллионов 024 тысячи 156 рублей. Счастливчиком 17594-го тиража стал житель Краснодара", - сообщили в "Столото".Там добавили, что кубанец еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет всего за 60 рублей в мобильном приложении "Столото", воспользовавшись функцией оплаты ApplePay."По правилам быстрой лотереи "Всё или ничего", участники отмечают 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Тиражи проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов", - объяснил принцип лотереи распространитель.

https://ria.ru/20210811/lotereya-1745287742.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, краснодар, столото