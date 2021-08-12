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Житель Краснодара выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа
Житель Краснодара выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа - РИА Новости, 12.08.2021
Житель Краснодара выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа
Рекордный для государственной лотереи "Все или ничего" выигрыш в 36 миллионов рублей "ушел" жителю Краснодара, который отметил в билете из 24 чисел 12 и ни одно РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:30
2021-08-12T12:36
общество
краснодар
столото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Рекордный для государственной лотереи "Все или ничего" выигрыш в 36 миллионов рублей "ушел" жителю Краснодара, который отметил в билете из 24 чисел 12 и ни одно из них не выпало, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе лотерей "Столото"."В государственной лотерее "Все или ничего" 11 августа был разыгран рекордный для данной лотереи суперприз в размере 36 миллионов 024 тысячи 156 рублей. Счастливчиком 17594-го тиража стал житель Краснодара", - сообщили в "Столото".Там добавили, что кубанец еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет всего за 60 рублей в мобильном приложении "Столото", воспользовавшись функцией оплаты ApplePay."По правилам быстрой лотереи "Всё или ничего", участники отмечают 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Тиражи проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов", - объяснил принцип лотереи распространитель.
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общество, краснодар, столото
12:30 12.08.2021 (обновлено: 12:36 12.08.2021)
 
Житель Краснодара выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа

"Столото": житель Краснодара выиграл 36 миллионов рублей в лотерею, не угадав ни одного числа

© Fotolia / Ralf GeitheЛотерея
Лотерея - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Fotolia / Ralf Geithe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Рекордный для государственной лотереи "Все или ничего" выигрыш в 36 миллионов рублей "ушел" жителю Краснодара, который отметил в билете из 24 чисел 12 и ни одно из них не выпало, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе лотерей "Столото".
"В государственной лотерее "Все или ничего" 11 августа был разыгран рекордный для данной лотереи суперприз в размере 36 миллионов 024 тысячи 156 рублей. Счастливчиком 17594-го тиража стал житель Краснодара", - сообщили в "Столото".
Там добавили, что кубанец еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет всего за 60 рублей в мобильном приложении "Столото", воспользовавшись функцией оплаты ApplePay.
"По правилам быстрой лотереи "Всё или ничего", участники отмечают 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Тиражи проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов", - объяснил принцип лотереи распространитель.
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