https://ria.ru/20210812/kovid19-1745322377.html

"Самому маленькому — пять дней". Врач — об опасности COVID-19 у детей

"Самому маленькому — пять дней". Врач — об опасности COVID-19 у детей - РИА Новости, 12.08.2021

"Самому маленькому — пять дней". Врач — об опасности COVID-19 у детей

По данным Роспотребнадзора, восемь-десять процентов заболевших COVID-19 — дети. Большинство переносит легко, тем не менее детские ковидные отделения заполнены... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T08:00

2021-08-12T08:00

2021-08-12T11:44

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. По данным Роспотребнадзора, восемь-десять процентов заболевших COVID-19 — дети. Большинство переносит легко, тем не менее детские ковидные отделения заполнены. О том, как распознать эту инфекцию у малышей и школьников, о тяжелых осложнениях и лечении рассказал врач-педиатр клинического госпиталя Лапино "Мать и дитя" Антон Равдин. Беседовала Татьяна Пичугина.— Антон Александрович, в последние месяцы мы слышим, что пациенты с COVID-19 значительно помолодели, болеют дети. Это связывают с более агрессивным дельта-штаммом. Вы видите эту тенденцию? Насколько чаще встречается тяжелая форма у детей, есть ли смертельные случаи?— Начну с того, что дети от ковида практически всегда выздоравливают. Единичные трагические случаи по России связаны с очень тяжелыми сопутствующими патологиями. Но обращаться за помощью стали в разы чаще. Это заметно даже по таким косвенным признакам, как отказы от плановых госпитализаций — дети в регионах болеют ковидом и не могут приехать в Москву. Участковые педиатры тоже отмечают большой наплыв пациентов, в том числе тех, кому требуется лечение в стационаре.Дело в том, что дельта-штамм вызывает заболевание при меньшей вирусной нагрузке, чем уханьский вариант коронавируса. Дельта заразна, как ветряная оспа, считавшаяся до сих пор одной из самых контагиозных вирусных инфекций. Во время нынешнего подъема заболеваемости в Москве заполнились все стационары, где лечат COVID-19, включая детские. Сейчас число госпитализаций идет на спад. К счастью, в силу физиологических особенностей подавляющее число детей болеет легко.— Каков минимальный возраст ваших пациентов?— Самому маленькому — пять дней от роду. В стационаре он провел около десяти дней, поражение легких дошло до 50 процентов. Теперь он полностью здоров. Про отдаленные последствия говорить пока рано, прошло всего пару месяцев.— Он родился у мамы, больной ковидом?— Да.— Какие симптомы ковида у младенцев? Есть ли какие-то особые признаки, по которым можно распознать начало заболевания?— Многие считают, что дети не болеют ковидом или переносят его как ОРВИ, но это не всегда так. Действительно, у детей первого года жизни чаще всего стертое течение. Ни кашля, ни насморка, ни других характерных признаков простуды. Они просто становятся вялыми, хуже едят, больше спят, капризничают. При этом часто поднимается температура до 38, ее трудно сбить, она скачет. Младенец может заразиться только от членов семьи. Поэтому температура при условии, что в семье уже есть ковид, служит поводом для обращения к врачу.— У взрослых часто пропадает обоняние. А у маленьких детей?— Это характерно для подростков, которые вообще нередко болеют как взрослые. Они могут переносить легко с невысокой температурой в течение трех-четырех дней, сопровождаемой, например, повышенной утомляемостью, мышечной болью. Потом несколько дней восстанавливаются и здоровые возвращаются в коллектив. А бывает иначе: 13-14-летние дети болеют тяжело с массивным поражением легких, сильной интоксикацией, длительной стойкой лихорадкой.Нет какого-то одного конкретного признака COVID-19 у всех детей. Нужно бить тревогу, если у ребенка пропал аппетит, появились слабость, светобоязнь, головная боль, стойкая температура. Врач решит, есть ли подозрения на ковид, необходима ли ранняя госпитализация, нужно ли дообследовать.— Диагностику проводят с помощью ПЦР-теста?— Конечно, ничего более точного пока не придумали. Антитела для ранней диагностики не пригодны, на их выработку нужно время. Недавно появились экспресс-тесты на антиген, для которых, как и для ПЦР, берут мазок из носа. Они чувствительны, но этого недостаточно для официального диагноза. В Москве, например, всех с симптомами ОРВИ сначала тестируют на антиген. Если результат положительный, делают ПЦР. Отрицательный — ребенка лечат от сезонной простуды.— А компьютерную томографию детям делают? С какого возраста? Что, если на КТ видно поражение легких, а ПЦР отрицательный?— КТ делают всем, включая новорожденных, противопоказаний по возрасту нет. Если у ребенка поднялась температура, ухудшилось общее самочувствие, в анамнезе — проживание с больными ковидом, на пятый день — кашель, мы отправляем на КТ. И если видим там десять процентов поражения легких в виде так называемых матовых стекол, при этом ПЦР отрицательный, диагноз: "COVID-19, вирус не идентифицирован".Другой случай — у ребенка нет никакого анамнеза, болеет первые несколько дней, мазок отрицательный, но на КТ — матовые стекла. Скорее всего, его будут вести как больного ковидом, просто в силу того, что есть вероятность развития тяжелой формы. Если вирусная пневмония — другой природы, то опаснее, чем при ковиде, не будет.Самый тяжелый пациент, который был в Лапино, — с КТ-2-3. Это 50-процентное поражение легких.— Как отличаются протоколы лечения в зависимости от возраста детей?— На амбулаторном этапе протоколы похожи. Как правило, это интерфероны в назальной, ректальной форме, обильное питье, снижение температуры. При средней тяжести добавляют антибактериальную терапию и проводят дополнительные исследования, которые помогают понять картину болезни и дать прогноз. В остальном детей, болеющих легко или даже в стертой форме, лечат одинаково, а различия в протоколах определяются возрастными ограничениями применения лекарств и индивидуальными особенностями организма. Так, например, детям первых лет жизни спреи запрещены, им назначают капли.Чаще всего ребенок потемпературил два дня — и все, внешне он здоров. Но есть нюанс. Дети могут длительно выделять вирус. Даже при стертом течении ПЦР порой остается положительным до двух недель. Поэтому нужен 14-дневный карантин.— Расскажите о мультисистемном Кавасаки-подобном синдроме у детей. Многие его опасаются.— Это аутоиммунный системный васкулит — заболевание, вызванное иммунной системой, приводит к воспалению мелких кровеносных сосудов. По механизму возникновения и течению похож на синдром Кавасаки, только без воспаления сосудов, которые питают мышечную стенку сердца — миокард. Обычно развивается через две-восемь недель после выздоровления от COVID-19. Недомогание, быстрая утомляемость, температура, кожная сыпь — в течение четырех-пяти дней эта симптоматика нарастает. При синдроме Кавасаки все происходит медленнее.Нужно внимательно следить за переболевшим ребенком, обращать внимание на его состояние. Если недомогает, а на следующий день поднялась температура — срочно к врачу. Он решит, стоит ли исследовать кровь на воспалительные изменения. При мультисистемном синдроме нарастают все неспецифические изменения в крови — С-реактивный белок, интерлейкин, СОЭ, прокальцитонин. Как будто у ребенка менингит. При этом нет очага — воспаления почек, ангины, пневмонии. Виноват в этом исключительно ковид, при котором вырабатываются антитела, запускающие воспаление.У взрослых мультисистемный синдром не встречается, но у них из-за иммунного ответа другие проблемы — страдают разные системы организма, возникают нарушения, в частности свертываемости крови, неврологические, проблемы с внутренними органами, ослабление слуха или зрения.Мультисистемный синдром успешно лечат, он обратим. Ребенок находится в стационаре не менее двух недель. Самое сложное — диагностика. Когда сталкиваешься с чем-то, не укладывающимся в рамки распространенных болезней, отсутствием явного очага воспаления, думаешь сразу о мультисистемном синдроме и как минимум направляешь на госпитализацию. Уже в стационаре врачи в первую очередь будут исключать это постковидное осложнение.— Нужна ли реабилитация детям, переболевшим ковидом? Существует ли постамбулаторный контроль?— Если ребенок после обширного поражения легких, то ему, конечно, нужен период восстановления, чтобы укрепить организм. Общефизические упражнения, медикаментозная терапия обменных процессов, физиотерапия. Перенесшие мультисистемный синдром находятся три месяца на амбулаторном наблюдении.Детям, переболевшим легко, в принципе это не нужно. Что касается отдаленных последствий, то мы наблюдаем наших первых пациентов в течение года и пока ничего особенного не замечаем. Я говорю это с осторожностью, конечно. Тех, кто у нас на амбулаторном учете с другими диагнозами и переболел, мы регулярно обследуем. Детей, лежавших в стационаре, мы периодически обзваниваем, спрашиваем, как дела.— Доступна ли вам общероссийская статистика по заболевшим COVID-19 детям? Есть ли московский или общероссийский детский ковидный штаб? Как происходит обмен опытом?— Доступна общая статистика по заболеваемости. Но, на мой взгляд, лучше опираться на статистику по госпитализации. Она показывает нарастание волны, степень нагрузки на систему здравоохранения, медицинский персонал. На нее можно опираться при прогнозировании. По моим данным, число обращений, госпитализаций детей, тяжелых случаев снизились в разы. Если в первую и вторую волну мы пролечили двух пациентов с мультисистемным синдромом, то за последние месяцы примерно двадцать.Мы тесно сотрудничаем с детской городской больницей имени З. А. Башляевой в Москве, первой принявшей детей с ковидом. Там есть кафедра педиатрии, выезжаем друг к другу на консультации.— Напоследок посоветуйте родителям, как укрепить иммунитет ребенка, чтобы он не заболел или, если заразится, перенес как можно легче.— Тяжесть заболевания не в последнюю очередь зависит от вирусной нагрузки. Чем больше вируса получил организм, тем хуже. Поэтому стоит воздержаться от посещения мест скопления людей — ТЦ, массовых мероприятий. Играет роль и генетическая предрасположенность, особенно это заметно по семьям, где все тяжело болеют, включая молодых, и это не зависит от того, закалялись ли они всю жизнь, принимали ли витамины, эхинацею и другие БАД.Общие рекомендации — обильное питье, регулярное проветривание квартиры, прогулки, рациональное закаливание. Идеально было бы меньше контактировать с потенциальными носителями инфекции, но для детей это нереально. Маски до пяти лет неэффективны и даже вредны в силу возрастных особенностей. Да и масочный режим, социальное дистанцирование во дворе, школе вряд ли удастся соблюдать.

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743723305.html

https://ria.ru/20210803/kovid-1743972604.html

https://ria.ru/20200519/1571642125.html

https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1742994136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, здоровье, биология, коронавирус covid-19, коронавирус в россии