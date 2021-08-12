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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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В континентальном Китае за сутки выявлен 61 новый случай заражения COVID-19
В континентальном Китае за сутки выявлен 61 новый случай заражения COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021
В континентальном Китае за сутки выявлен 61 новый случай заражения COVID-19
В континентальной части Китая в среду был зафиксирован 61 новый случай локального заражения COVID-19, сообщили в четверг в Государственном комитете по делам... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:12
2021-08-12T14:12
россия-китай: главное
гуандун
хунань
гуанси-чжуанский автономный район
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МОСКВА, 12 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая в среду был зафиксирован 61 новый случай локального заражения COVID-19, сообщили в четверг в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Среди новых случаев локального заражения коронавирусом 38 было выявлено в провинции Цзянсу, 10 - в провинции Хубэй, 7 - в провинции Хунань, по три - в провинциях Хэнань и Юньнань соответственно.В тот же день в континентальной части страны также было зарегистрировано 20 новых завезенных из-за рубежа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: по пять - в Шанхае, провинциях Гуандун и Юньнань, 3 - в Гуанси-Чжуанском автономном районе, по одному - в провинциях Фуцзянь и Сычуань соответственно.Два пациента с подозрением на заражение коронавирусом нового типа, прибывшие из-за рубежа, были зафиксированы в среду в Шанхае.Новые летальные случаи от COVID-19 за минувшие сутки в континентальной части страны отсутствовали, сообщили в ведомстве.
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гуандун
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гуандун, хунань, гуанси-чжуанский автономный район
14:12 12.08.2021
 

В континентальном Китае за сутки выявлен 61 новый случай заражения COVID-19

© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая в среду был зафиксирован 61 новый случай локального заражения COVID-19, сообщили в четверг в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Среди новых случаев локального заражения коронавирусом 38 было выявлено в провинции Цзянсу, 10 - в провинции Хубэй, 7 - в провинции Хунань, по три - в провинциях Хэнань и Юньнань соответственно.
В тот же день в континентальной части страны также было зарегистрировано 20 новых завезенных из-за рубежа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: по пять - в Шанхае, провинциях Гуандун и Юньнань, 3 - в Гуанси-Чжуанском автономном районе, по одному - в провинциях Фуцзянь и Сычуань соответственно.
Два пациента с подозрением на заражение коронавирусом нового типа, прибывшие из-за рубежа, были зафиксированы в среду в Шанхае.
Новые летальные случаи от COVID-19 за минувшие сутки в континентальной части страны отсутствовали, сообщили в ведомстве.
Медицинский работник готовит шприц с дозой вакцины против (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 10:57Россия-Китай: Главное
МИД КНР: Китай предоставил 770 млн доз вакцин от COVID-19 более 100 странам
 
Россия-Китай: ГлавноеГуандунХунаньГуанси-Чжуанский автономный район
 
 
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