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В континентальном Китае за сутки выявлен 61 новый случай заражения COVID-19

В континентальном Китае за сутки выявлен 61 новый случай заражения COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021

В континентальном Китае за сутки выявлен 61 новый случай заражения COVID-19

В континентальной части Китая в среду был зафиксирован 61 новый случай локального заражения COVID-19, сообщили в четверг в Государственном комитете по делам... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:12

2021-08-12T14:12

2021-08-12T14:12

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хунань

гуанси-чжуанский автономный район

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МОСКВА, 12 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая в среду был зафиксирован 61 новый случай локального заражения COVID-19, сообщили в четверг в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Среди новых случаев локального заражения коронавирусом 38 было выявлено в провинции Цзянсу, 10 - в провинции Хубэй, 7 - в провинции Хунань, по три - в провинциях Хэнань и Юньнань соответственно.В тот же день в континентальной части страны также было зарегистрировано 20 новых завезенных из-за рубежа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: по пять - в Шанхае, провинциях Гуандун и Юньнань, 3 - в Гуанси-Чжуанском автономном районе, по одному - в провинциях Фуцзянь и Сычуань соответственно.Два пациента с подозрением на заражение коронавирусом нового типа, прибывшие из-за рубежа, были зафиксированы в среду в Шанхае.Новые летальные случаи от COVID-19 за минувшие сутки в континентальной части страны отсутствовали, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210811/vaktsiny-1745303454.html

гуандун

хунань

гуанси-чжуанский автономный район

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гуандун, хунань, гуанси-чжуанский автономный район