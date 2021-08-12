https://ria.ru/20210812/kot-1745512108.html

В Белгородской области сотрудники МЧС спасли застрявшего на дереве кота

В Белгородской области сотрудники МЧС спасли застрявшего на дереве кота - РИА Новости, 12.08.2021

В Белгородской области сотрудники МЧС спасли застрявшего на дереве кота

В Старом Осколе сотрудники МЧС сняли с дерева кота, который не мог спуститься самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка по Белгородской... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:12

2021-08-12T17:12

2021-08-12T17:56

хорошие новости

происшествия

белгородская область

старый оскол

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Старом Осколе сотрудники МЧС сняли с дерева кота, который не мог спуститься самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка по Белгородской области.Спасателей вызвала в микрорайон Весенний местная жительница. Она рассказала, что кот застрял на дереве на уровне пятого этажа и жалобно мяукает. Неравнодушные жители пытались выманить его, но безуспешно.На место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 6 и дежурная смена поисково-спасательной службы. Они установили 30-метровую автолестницу и благополучно спустили кота на землю.В пресс-службе подчеркнули, что спасение животных — это непростое дело: "иной раз нельзя предугадать, как испуганное животное поведет себя в нестандартной для него ситуации".

https://ria.ru/20210810/koty-1745250557.html

белгородская область

старый оскол

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происшествия, белгородская область, старый оскол, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)