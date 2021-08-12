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В Приморье редкий лесной кот угодил в капкан во время охоты на кур

В Приморье редкий лесной кот угодил в капкан во время охоты на кур - РИА Новости, 12.08.2021

В Приморье редкий лесной кот угодил в капкан во время охоты на кур

Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных выхаживают краснокнижного дальневосточного лесного кота, который повадился таскать кур из... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:36

2021-08-12T12:36

2021-08-12T12:45

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных выхаживают краснокнижного дальневосточного лесного кота, который повадился таскать кур из курятника и угодил в капкан, сообщает МРОО "Центр "Тигр"."В Центр доставили дальневосточного лесного кота, который повадился охотиться на кур и угодил в капкан. Завтра будем проводить детальный ветеринарный осмотр и расскажем подробности о состоянии его здоровья", - сообщает центр на своей странице в соцсети Facebook.По информации специалистов, зверь находится в карантинном блоке, "ест с аппетитом, но крайне недоволен сложившейся ситуацией".Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, популяция животного не превышает нескольких тысяч особей.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес.

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