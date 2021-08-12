https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745501822.html

В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку

В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку - РИА Новости, 12.08.2021

В ВОЗ выдвинули новую версию передачи коронавируса к человеку

Датский ученый Питер Эмбарек, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавируса, заявил датскому телеканалу TV 2,... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:26

2021-08-12T16:26

2021-08-12T17:15

распространение коронавируса

ухань

китай

воз

коронавирус covid-19

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МУРМАНСК, 12 авг — РИА Новости. Датский ученый Питер Эмбарек, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавируса, заявил датскому телеканалу TV 2, что не исключает возможности заражения нулевого пациента в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае.Он подчеркнул, что это только гипотеза. Тем не менее, по его словам, вполне возможно, что пандемия началась с заражения человека летучей мышью."Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб — одна из возможных гипотез. Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами", — рассказал Эмбарек.Он добавил, что пока ученые не нашли точной причины пандемии и продолжают работать с несколькими версиями.В феврале эксперты ВОЗ побывали в Китае, где пытались установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. В частности, они посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний. В докладе по итогам их поездки говорится, что коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное, а утечка из лаборатории называется крайне маловероятной.В начале августа республиканцы из палаты представителей США опубликовали отчет, в котором пришли к выводу, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане. При этом они основывались на данных из открытых источников и косвенных свидетельствах.В Китае не раз отвергали обвинения в возможной утечке коронавируса из Уханьского института, называя это "абсолютной небылицей".

https://ria.ru/20210805/genetika-1744591354.html

https://ria.ru/20210803/otchet-1744178986.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ухань, китай, воз, коронавирус covid-19