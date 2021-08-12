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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745451720.html
Онищенко допустил осложнение ситуации с коронавирусом осенью
Онищенко допустил осложнение ситуации с коронавирусом осенью - РИА Новости, 12.08.2021
Онищенко допустил осложнение ситуации с коронавирусом осенью
В сентябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку начнется учебный год, а россияне вернутся из отпусков и с каникул, при этом... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:36
2021-08-12T12:02
распространение коронавируса
геннадий онищенко
здоровье - общество
здоровье
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В сентябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку начнется учебный год, а россияне вернутся из отпусков и с каникул, при этом достаточного количества прививок не делается, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач РФ, депутат ГД Геннадий Онищенко."Поскольку мы этого (прививки) не делаем, конечно, в сентябре будет подъем (заболеваемости коронавирусом). Учитывая, что сейчас дети вернутся в школы, большинство россиян вернется с каникул. И мы с вами получим рост заболеваемости, к сожалению. Это не злорадство, а констатация этого факта", - ответил Онищенко на вопрос о том, стоит ли ждать осенью спада распространения коронавирусной инфекции."Надо не гадать на кофейной гуще, а идти прививаться. Если мы все привьемся, ничего нам не надо будет ждать", - подчеркнул депутат.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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геннадий онищенко, здоровье - общество, здоровье, коронавирус в россии
11:36 12.08.2021 (обновлено: 12:02 12.08.2021)
 
Онищенко допустил осложнение ситуации с коронавирусом осенью

Депутат Госдумы Онищенко: в сентябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В сентябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку начнется учебный год, а россияне вернутся из отпусков и с каникул, при этом достаточного количества прививок не делается, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач РФ, депутат ГД Геннадий Онищенко.
"Поскольку мы этого (прививки) не делаем, конечно, в сентябре будет подъем (заболеваемости коронавирусом). Учитывая, что сейчас дети вернутся в школы, большинство россиян вернется с каникул. И мы с вами получим рост заболеваемости, к сожалению. Это не злорадство, а констатация этого факта", - ответил Онищенко на вопрос о том, стоит ли ждать осенью спада распространения коронавирусной инфекции.
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"Надо не гадать на кофейной гуще, а идти прививаться. Если мы все привьемся, ничего нам не надо будет ждать", - подчеркнул депутат.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаГеннадий ОнищенкоЗдоровье - ОбществоЗдоровьеКоронавирус в России
 
 
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