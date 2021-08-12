https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745451720.html

Онищенко допустил осложнение ситуации с коронавирусом осенью

Онищенко допустил осложнение ситуации с коронавирусом осенью - РИА Новости, 12.08.2021

Онищенко допустил осложнение ситуации с коронавирусом осенью

В сентябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку начнется учебный год, а россияне вернутся из отпусков и с каникул, при этом... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:36

2021-08-12T11:36

2021-08-12T12:02

распространение коронавируса

геннадий онищенко

здоровье - общество

здоровье

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В сентябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку начнется учебный год, а россияне вернутся из отпусков и с каникул, при этом достаточного количества прививок не делается, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач РФ, депутат ГД Геннадий Онищенко."Поскольку мы этого (прививки) не делаем, конечно, в сентябре будет подъем (заболеваемости коронавирусом). Учитывая, что сейчас дети вернутся в школы, большинство россиян вернется с каникул. И мы с вами получим рост заболеваемости, к сожалению. Это не злорадство, а констатация этого факта", - ответил Онищенко на вопрос о том, стоит ли ждать осенью спада распространения коронавирусной инфекции."Надо не гадать на кофейной гуще, а идти прививаться. Если мы все привьемся, ничего нам не надо будет ждать", - подчеркнул депутат.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745371284.html

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геннадий онищенко, здоровье - общество, здоровье, коронавирус в россии